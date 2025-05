El autor de la ópera de Sidney, en un documental granadino

La vida del danés Jørn Utzon (1918-2008), el creador de la ópera de Sidney, fue la de un arquitecto de éxito cuya trayectoria se ... vio coronada por la concesión del Premio Pritzker en 2003, como reconocimiento a una obra que ha trascendido el tiempo. Al dejar Australia en 1966 por discrepancias con las autoridades de aquel país, debido precisamente a detalles relacionados con su magna obra, encontró en Mallorca un lugar para descansar. Y para hacerlo, construyó Can Lis en 1971, una casa que acabó siendo un lugar de peregrinación para los aprendices de arquitecto, lo cual motivó que acabara mudándose a otra vivienda, Can Feliz, en la década de los 90.

Por ser tan escasa la obra de Utzon, Can Lis ofrece a quien ama la arquitectura múltiples enigmas que desvelar. Muchos de ellos aparecen en el documental 'Can Lis, Utzon's hidden masterpiece', dirigido por el arquitecto granadino Juan Alberto Morillas, fundador de la plataforma Share Your Green Design, y que se estrena este lunes 19 a las 20.00 horas en el Centro Lorca.

Después de su estreno en el Utzon Center de Aalborg en Dinamarca el pasado 4 de abril, el documental se estrenará en España en Granada, dada la vinculación de sus protagonistas y profesionales que han trabajado en él con nuestra ciudad. Además, tras la proyección, se realizará un coloquio con Morillas y el compositor de la Banda Sonora, Juan Cruz-Guevara, profesor en el Real Conservatorio Superior de Música de Granada, quienes ofrecerán todas las claves del rodaje y la postproducción. También estará en el acto el arquitecto y experto en Can Lis, Francisco Cifuentes, uno de los presentadores del documental.

En este documental han participado músicos granadinos como Natalia López Barrionuevo, cantante de 'Aire', la canción con la que termina el documental; Juanma G. Navia, que toca la flauta y José Vélez, el violín; Cheluis Salmerón, ingeniero de sonido, se ha encargado de la mezcla de música y audio y de coordinar la banda sonora original y toda ella se ha grabado en FJR Estudio de Grabación de Granada.

El documental cuenta con la participación de Piers Taylor, arquitecto inglés y reconocido presentador de documentales en la BBC y Netflix, quien aporta su visión sobre la trascendencia de la obra de Utzon en la arquitectura contemporánea. Francisco Cifuentes, arquitecto local especializado en la arquitectura mallorquina y en el estudio de Can Lis, también profesor universitario ofrece una perspectiva más detallada sobre la relación de la casa con su entorno. Line Nørskov, directora de exposiciones del Utzon Center, enriquece la narrativa con su enfoque de investigación sobre la influencia de Utzon y su legado.

El documental tiene una duración de 53 minutos, se rodó en Mallorca y Aalborg y promete convertirse en un referente dentro de la cinematografía dedicada a la arquitectura y el diseño sostenible. Su lanzamiento es una invitación a repensar cómo construimos el mundo que habitamos y a celebrar el genio atemporal de Jørn Utzon. Para su director, es su primera incursión en la dirección cinematográfica. «En la vida hay momentos que nos marcan y para mí, visitar Can Lis en 2022 fue uno de esos momentos. Este documental es el fruto de 3 años de descubrimiento sobre Can Lis, Mallorca, Utzon, pero también sobre qué es lo verdaderamente importante en la arquitectura y en la vida Can Lis es mucho más que una casa. Es la materialización de una forma de entender el mundo. Y eso es lo que he tratado de transmitir con este documental», comenta el granadino.