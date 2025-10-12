Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El escritor y profesor José Calvo Poyato. F.P.

José Calvo Poyato | Historiador y escritor

«Hemos mirado a Portugal por encima del hombro, y eso fue un error»

El autor presenta en el Aula de Cultura de IDEAL su nueva novela 'Dueños del mundo', en torno almomento en que España y el país vecino se unieron con Felipe II como rey

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:13

Comenta

El historiador egabrense José Calvo Poyato (1951) se ha convertido, además, en uno de los más afamados escritores de novela histórica de nuestro país. Este ... año ha publicado en Harper Collins 'Dueños del mundo', un relato donde analiza el momento en que la monarquía hispánica y la portuguesa se reunieron sobre la testa de Felipe II. Calvo Poyato será protagonista de la próxima edición del Aula de Cultura de IDEAL, patrocinada por Fundación Unicaja, el próximo martes 14 de octubre a las 19.30 horas en el Auditorio de la ONCE, en plaza del Carmen.

