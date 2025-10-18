El Ateneo recordará a Benjamín Palencia y la Generación de Plata en su centenario

El Ateneo de Granada cumple cien años en este 2025. La Granada de hace un siglo era una ciudad muy distinta a la de hoy... ... o quizá no tanto. Agitada políticamente, con proyectos que no terminaban de cuajar, y un hervidero de pensamiento que se derramaba por tertulias y mentideros del más diverso signo. En aquella ciudad de provincias, que por entonces miraba a la vega, fuente de su sustento, surgió una institución que hoy continúa viva, tras haber sido resucitada en las últimas décadas con no poco esfuerzo, integrada por personas que siguen buscando las razones de lo que ocurre más allá de lo inmediato.

Así, para celebrar el primer siglo de aquel Ateneo Científico, Literario y Artístico de 1925, se han organizado una serie de actos conmemorativos que tendrán lugar durante las próximas semanas. Unos actos que, como dijo en el acto de presentación Rosa González de Patto, presidenta de la institución, conectan con la ilusión de la ciudad que trabaja para conseguir la Capitalidad Cultural de Europa en 2031, «a la que el Ateneo se ha sumando con entusiasmo».

La presentación de los actos tuvo lugar, además, en un entorno emblemático: el número 6 de la calle Varela, hoy convertido en un centro cultural privado bajo el nombre de 'En un lugar de Granada', y que fue la primera sede de la institución. Al acto acudieron Poli Servián, responsable de la Fundación Caja Rural Granada, patrocinador principal del programa cultural; el concejal de Cultura, Juan Ramón Ferreira, y el delegado de Cultura de la Junta, David Rodríguez.

Detalles

Entre las iniciativas propuestas por el Ateneo para conmemorar esta efemérides está el ciclo de conferencias 'Personalidades del Ateneo de la Edad de Plata', donde se ofrecerá un repaso por los rostros que conformaron aquel espíritu fundacional: los hermanos García Lorca, Manuel de Falla, Fernando de los Ríos, Leopoldo Torres Balbás, José María Rodríguez Acosta, Antonio Gallego Burín, Gómez Arboleya y Julia Rodríguez Danilewski. Un espíritu que, según González de Patto, pretende mantenerse hoy. «Aquel Ateneo fue un lugar de libertad de pensamiento, de apertura democrática, de innovación cultural y de auténtica fraternidad intelectual. Lo integraban médicos, poetas, músicos, juristas, científicos, artistas plásticos, pedagogos… Figuras que, desde distintas disciplinas, compartían una misma convicción: que la cultura es acción, es compromiso y es también transformación social», dijo.

Precisamente, con el objetivo de que el público pueda dimensionar la auténtica importancia de aquel periodo, otra de las iniciativas es la publicación del libro 'El Ateneo de Granada de la Edad de Plata: Miscelánea de documentos y noticias para su historia', una publicación que cuenta con el patrocinio de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía.

Este volumen, recordó la presidenta, enriquecido además con una serie de estudios críticos y reproducciones artística, va a constituir un corpus fundamental para comprender, desde las propias palabras de sus protagonistas, cómo funcionaba el Ateneo del primer tercio del pasado siglo. «Es, en cierto modo, devolverles la voz para que vuelvan a dialogar con nuestro presente».

Finalmente, los actos incluyen una gala poético–musical de cantautores y poetas vinculados al Ateneo y su historia. Como afirmó González de Patto en la presentación, «será un cierre festivo, participativo y profundamente granadino, donde palabra y música se abracen como en los mejores días de nuestra tradición cultural».