La asociación Helpmeplease vuelve a Granada con música, artes escénicas, talleres y actividades para todos los públicos La entidad celebra este sábado 27 de septiembre una de las citas más esperadas

La asociación cultural y solidaria HelpMePlease celebra este sábado 27 de septiembre una de las citas más esperadas de su calendario: el Helpmeday, una jornada festiva abierta a toda la ciudadanía que reunirá música, artes escénicas, talleres y actividades para todos los públicos con un objetivo claro, recaudar fondos para apoyar el proyecto de este año en colaboración con la ONG Alianza por la Solidaridad-ActionAid.

El Helpmeday se consolida como uno de los momentos centrales del Festival HelpMePlease, que ya cumple ocho años y cuyo crecimiento es imparable, tal y como explica la asociación en una nota de prensa. A lo largo de este tiempo se han dado cita artistas, colectivos y profesionales del ámbito cultural y artísticos de Granada y alrededores que ponen su talento al servicio de la solidaridad y la cooperación.

Este sábado, el Palacio de Quinta Alegre recibirá a cientos de personas, de todas las edades, que podrán disfrutar de un variado cartel artístico y de un ambiente familiar que, además de entretener, busca generar conciencia y apoyo a quienes más lo necesitan.

Artistas de la talla de Hombre Garabato, Terral, Funkorama, Badicoloreando, La Tetera Impro o Vol'e Temps, entre muchos otros, son los que llenarán este evento. Talleres infantiles de la mano de las asociaciones Operación Encina, La Moebius o la ONG MZC; clase de yoga y de chi king impartidas por unos maestros en su campo, Yoga Senda y E.S.F.ERA., circo con los grandes: Los Makenrou, Vol'e Temps, Tau Aerial y Celia Sako; teatro con la genial improvisación de Tetera Impro, danza con That Vermin, cuentacuentos, conciertos también de Z-Stereo, DJs, sorteo de un cuadro en directo grafiteado por Badicoloreando y en general un ambiente ideal para compartir entre amigos y familiares.

Ocho ediciones de arte y compromiso social

Desde que en 2017 un grupo de técnicos, artistas y promotores del panorama escénico granadino pusieran en marcha esta iniciativa, HelpMePlease ha crecido y se ha consolidado como un festival único en su formato, en el que el arte y la cultura se convierten en motor de cambio social.

En sus siete ediciones anteriores, han sido 73.641€ euros los recaudados hasta la fecha y destinados íntegramente a proyectos internacionales desarrollados por distintas ONG, entre ellas Agua de Coco, la escuela de cine saharaui Abidin Kaid Saleh, Open Arms o Plan Internacional. Un esfuerzo colectivo que ha sido posible gracias a la implicación de cientos de artistas, colaboradores y más de 250 profesionales que cada año se suman a esta causa.

Con este recorrido, HelpMePlease ha demostrado que la cultura no solo es una herramienta de sensibilización, sino también una vía eficaz de cooperación y transformación social.

El proyecto solidario de este año

El proyecto con el que colabora en la 8ª edición es Gaza: 'Semillas de Esperanza en Tiempos de Guerra'. La recaudación de todas las actividades irá a parar a este proyecto cuyo objetivo es paliar la crisis humanitaria en los campos de refugiados de Gaza.

En concreto se realizará la distribución de kits básicos y talleres dirigidos a mujeres y niñas supervivientes. Adaptados a la estación del año, estos paquetes incluyen alimentos esenciales, productos de higiene, prendas de abrigo e información sobre teléfonos de apoyo y protección frente a la violencia de género. Además se crearán espacios seguros y privados, donde más de 1.000 mujeres, jóvenes y niñas podrán participar en actividades con privacidad y protección, recibir atención psicosocial y acceder a talleres específicos de apoyo y prevención de la violencia de género.

«Agradecemos mucho la colaboración de HelpmePlease para continuar prestando una ayuda vital en Gaza para miles de mujeres y niñas. Es imprescindible hacer llegar la ayuda humanitaria cuanto antes y un alto el fuego permanente que permita la distribución en condiciones de seguridad» ha declarado Ana Gómez, portavoz de Alianza-ActionAid en Granada.

