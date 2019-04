Los retratos de la infanta Margarita, mejores que todos los 'selfies' La infanta Margarita pintada por Velázquez y, diez años después, por Martínez del Mazo. / MUSEO DEL PRADO El Museo del Prado gana el prestigioso premio Webby al divulgar el arte a través de la iniciativa #10yearchallenge DOMÉNICO CHIAPPE Madrid Lunes, 29 abril 2019, 20:13

En Twitter había una iniciativa con el 'hashtag' #10yearchallenge. Por lo general los usuarios publicaban una foto suya hecha una década antes y otra, en similar pose, actual. Unos pocos 'likes' en la mayoría de los casos de este tipo de autorrepresentación. Llegó el Museo del Prado y usó la propuesta para hablar de arte e historia, con la fuerza de la imagen de dos maestros. Los óleos de Diego Velázquez y Juan Bautista Martínez del Mazo de la infanta Margarita. El primero era un detalle de 'Las meninas' con la niña de blanco y, el segundo, un retrato con una postura muy similar, quizás inspirada en la elegida por el gran maestro, con la diestra alargada y la zurda recogida cerca del regazo, de la adolescente vestida de negro. El enfrentamiento era acompañado por un texto: «La infanta Margarita retratada por Velázquez a los 5 años en 'Las meninas' en 1656 y por Martínez del Mazo en 1665-1666, poco antes de casarse con su tío, el emperador Leopoldo I. Fallecería a los 21 años por las secuelas de su cuarto parto».

La iniciativa tuvo más de 100.000 'likes' en Instagram con 1.500 comentarios y 15 mil corazoncitos rojos y más de siete mil retuits en Twitter. Además de los navegantes de estas plataformas, la idea llamó la atención de los responsables del premio Webby, un galardón creado en 1996 por la Academia Internacional de las Artes y las Ciencias Digitales (Iadas), que reúne a unos dos mil expertos relacionados con el negocio y la creatividad en la red. Seleccionaron para su edición de este año, fallado la semana pasada, a cinco iniciativas para que compitieran por el premio del público de la categoría Redes Sociales. Artes y Entretenimiento. El Museo del Prado compitió contra el Metropolitan de Nueva York, la agencia Getty, la oficina de turismo de Viena y la banda Depeche Mode.

La audacia del museo español de promover el arte y la cultura dentro de campañas creadas por usuarios de las redes sociales se vio recompensada, y se alzó con el premio. Junto con las pinturas de la infanta Margarita, que fue tuiteada el 24 de enero, trasladó al ciberespacio otras obras del mismo personaje distanciadas en diez años. Al mostrar «a populares personajes retratados en las obras de su colección con un intervalo de diez años, el Museo del Prado provocó que el número de impresiones totales en su Twitter oficial aumentase un 200% con respecto al mes de diciembre», aseguraron sus promotores.

En esta edición del premio, la vigésima tercera, se contabilizaron tres millones de votos de todo el mundo y también resultaron ganadores la plataforma musical Spotify en la categoría 'Celebrity/Fan'; el cantante Childish Gambino por su videoclip 'This is America', la serie Westworld de HBO, la artista Kesha, el juego en línea Fortnite, el actor Will Smith o la NASA, entre otros. La ceremonia se celebrará en mayo en Nueva York.