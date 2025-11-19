Klimt destrona a Warhol y Picasso

Un golpe de martillo convertía a Gustav Klimt en Gustav 'King'. 'Retrato de Elisabeth Lederer', una rara y seductora obra de pintor austríaco, se convertía ... en la madrugada del miércoles en la más cara subastada jamás. Rematada en 236,4 millones de dólares (unos 205 millones de euros), marcó un nuevo triple récord: para la pieza, para su autor y para el subastador, destronando a Warhol y a Picasso.

Andy Warhol ceñía hasta ese instante la corona de monarca de las subastas, gracias a 'Shot Sage Blue Marilyn', su retrato de la actriz rematado en 195 millones en 2022. Le seguía el genio malagueño con 'Les Femmes d'Alger (Versión O)', adjudicada por 179,4 millones de dólares en 2015.

El retrato de 'Klimt-King' sería, además, la segunda obra más cara en el mercado en general, por detrás del controvertido 'Salvator Mundi', de Leonardo Da Vinci, por el que se habrían pagado 450 millones en un transacción privada. Sotheby's no facilitó ningún detalle sobre quién fue el comprador de la obra de Klimt.

El definitivo golpe de martillo sonó en la nueva sala neoyorquina de la firma, que celebraba su segunda jornada con toda la atención puesta en 'America'. Es el retrete de oro macizo de italiano Maurizio Cattelan, que se adjudicó en unos 'modestos' 12,1 millones de dólares (unos 11 millones de euros). Una cifra decepcionante, solo dos millones por encima del precio del oro al peso en el mercado y que se alcanzó en una única puja.

El retrato modernista de Elisabeth Lederer fue pintado por Klimt entre 1914 y 1916. Es uno de los dos retratos de cuerpo entero del pintor austríaco que siguen en manos privadas. La deslumbrante pintura estaba en la formidable colección del recién fallecido Leonard Lauder, rey de los cosméticos como heredwero de un imperio y fallecido en junio pasado.

Klimt retrató a la joven hija de la familia de sus mecenas con un suntuoso mantón chino. Confiscado por los nazis, el cuadro fue recuperado por la familia Lederer y adquirido por el hijo de la empresaria Estée Lauder en los años 80. Durante cuatro décadas estuvo en el lujoso apartamento de Lauder en la Quinta Avenida, muy cerca de donde halló otro dueño, la flamante sede Sotheby's en el antiguo edificio del museo Whitney, la imponente mole brutalista de Marcel Breuer.

Se esperaba que precio de la tela de Klimt alcanzara los 150 millones de dólares. Pero su rareza despertó los instintos depredadores de los grandes coleccionistas que no se contuvieron. Seis coleccionistas se disputaron la pieza disparando su precio en un puja que se alargó 20 minutos En nada sobrepasó los 200 millones ante el entusiasmo de las concurrencia que prorrumpió en aplausos. La salva se hizo atronadora cuando escaló hasta el nuevo triple récord.

Hasta ahora el cuadro más caro de Klimt era el legendario retrato 'Dama con Abanico' ('Dame mit Fächer). Fue el último que pintó antes de su inesperada muerte en 1918 y se vendió en 2023 por casi cien millones de euros en Sotheby's de Londres.