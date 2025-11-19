Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
'Retrato de Elisabeth Lederer', de Gustav Klimt EFE

Klimt destrona a Warhol y Picasso

Adjudicado por 236 millones de dólares, el cuadro 'Retrato de Elisabeth Lederer' del pintor austríaco es la pintura más cara vendida en una subastada

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:07

Comenta

Un golpe de martillo convertía a Gustav Klimt en Gustav 'King'. 'Retrato de Elisabeth Lederer', una rara y seductora obra de pintor austríaco, se convertía ... en la madrugada del miércoles en la más cara subastada jamás. Rematada en 236,4 millones de dólares (unos 205 millones de euros), marcó un nuevo triple récord: para la pieza, para su autor y para el subastador, destronando a Warhol y a Picasso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Convocan un casting en Granada para una película histórica
  2. 2 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»
  3. 3 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  4. 4 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  5. 5 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  6. 6

    Condenan a dos años y ocho meses de cárcel a un subinspector de la Policía Local por malos tratos a su expareja
  7. 7 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  8. 8

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  9. 9 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  10. 10 El tren-restaurante de Granada que ofrece «una experiencia al estilo Orient Express»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Klimt destrona a Warhol y Picasso

Klimt destrona a Warhol y Picasso