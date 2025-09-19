Arte, moda y solidaridad en la primera edición de AR-TARF

El próximo 10 de octubre el Coliseo Ciudad de Atarfe será escenario, a las 20:00 horas, de un evento solidario en el que la ... moda, la música, el flamenco, la danza, el arte ecuestre y los enganches se fusionarán a beneficio de la Asociación Síndrome de Down de Granada. Este viernes ha tenido lugar la presentación de esta gala en la seda de Granadown con el respaldo de varios de sus protagonistas. La primera edición de Ar-Tarf convertirá al coso atarfeño en una pasarela para ver las creaciones de Claudina Mata y Portago Moda. En ese escenario se sucederán las actuaciones de las cantantes Marta Quintero y Chonchi Heredia, del guitarrista Juan Habichuela, el bailaor Agustín Barajas, el tenor Miguel Machado y el cantaor Ismael Rodríguez. Junto a ellos, habrá también dos exhibiciones a cargo del Granada Club de Enganches y el rejoneador granadino Sebastián Fernández.

El presidente de Granadown, Francisco Hidalgo, tomó la palabra en primer lugar para destacar «la tradición, el corazón y la solidaridad» de este espectáculo y agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Atarfe, el patrocinio de la Diputación de Granada y la ayuda de los organizadores y participantes. Todos los beneficios irán destinados a «la labor de inclusión y apoyo a las personas con síndrome de Down para que tengan la mejor calidad de vida posible y sean autónomos e independientes, como un ciudadano más con todos sus derechos y obligaciones».

La alcaldesa de Atarfe, Yolanda Fernández, manifestó el enorme orgullo que supone para su municipio ser anfitriones de esta velada cultural a beneficio de Granadown «porque refleja muy bien la personalidad de nuestro pueblo. La integración y la lucha por la igualdad «son valores que defendemos con firmeza y hechos». Por su parte, el diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, destacó la labor fundamental de la marca Sabor Granada «por su compromiso con eventos como este». Todos «deberíamos interiorizar este tipo de causas porque aquí no hay políticas ni partidos. Sólo se va más rápido pero juntos se llega más lejos, Ayuntamiento, Diputación, artistas, cultura y asociaciones. Haremos un mundo mejor y una provincia mejor con actos como este».

Los organizadores, Claudina Mata y Javier Portago, se mostraron ilusionados con un evento tan especial y esta nueva colaboración juntos. Explicaron que en su pasarela habrá sorpresas muy bonitas y que adelantarán la temporada de 2026 para el desfile. En el caso de Claudina, su colección estará inspirada en el arte taurino de Goya. «Creo que todo el conjunto va a brillar mucho».

El bailaor Agustín Barajas intervino en representación de los artistas para trasladar el compromiso de todos. «Era necesario aportar nuestro granito de arena. Vamos a disfrutar y pasar una velada con mucho corazón».

Entre los asistentes destacó la presencia del concejal de Fiestas de Atarfe, Víctor Almohano, del tenor Miguel Machado, las influencers Ana Pérez y Carmen Fernández, y la presidenta y secretario del Granada Club de Enganches, Lola Enríquez y Francisco Álvarez.