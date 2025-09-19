Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Este viernes ha tenido lugar la presentación de esta gala en la seda de Granadown con el respaldo de varios de sus protagonista María Dolores Martínez

Arte, moda y solidaridad en la primera edición de AR-TARF

La cita es el 10 de octubre en el Coliseo de Atarfe a beneficio de Granadown

María Dolores Martínez

Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:24

El próximo 10 de octubre el Coliseo Ciudad de Atarfe será escenario, a las 20:00 horas, de un evento solidario en el que la ... moda, la música, el flamenco, la danza, el arte ecuestre y los enganches se fusionarán a beneficio de la Asociación Síndrome de Down de Granada. Este viernes ha tenido lugar la presentación de esta gala en la seda de Granadown con el respaldo de varios de sus protagonistas. La primera edición de Ar-Tarf convertirá al coso atarfeño en una pasarela para ver las creaciones de Claudina Mata y Portago Moda. En ese escenario se sucederán las actuaciones de las cantantes Marta Quintero y Chonchi Heredia, del guitarrista Juan Habichuela, el bailaor Agustín Barajas, el tenor Miguel Machado y el cantaor Ismael Rodríguez. Junto a ellos, habrá también dos exhibiciones a cargo del Granada Club de Enganches y el rejoneador granadino Sebastián Fernández.

