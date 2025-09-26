Arranca el II festival Biotopías entre animales y flores de los cármenes

El incipiente otoño –aunque las temperaturas parecen dictar lo contrario– ha comenzado fuerte en el ámbito de la cultura. Con la Bienal de Flamenco dando ... sus últimos coletazos, y el ciclo de Mahler de la OCG que comienza hoy, toman el relevo diversos eventos literarios o transversales, como es el caso del Festival Biotopías, uno de los eventos coordinados por el binomio Jesús Lens-Gustavo Gómez, el cual, en la tarde de ayer, echó a andar en el Museo de Ciencias del Instituto Padre Suárez, una de las, por otra parte, ubicaciones culturales más clásicas de Granada –no olvidemos que este fue el centro de Secundaria al que acudió Lorca– y que, sin embargo, alberga rincones tan desconocidos como este, plagado de animales de la más diversas familias faunísticas, conservadas por el arte de la taxidermia.

La primera de las dos citas de la tarde fue protagonizada por el dibujante e ilustrador José Luis Munuera, quien conversó con el otro Gustavo de la organización, Gustavo Bernal, a propósito de su más reciente obra publicada en España, 'Su olor después de la lluvia', en torno a la angustia por la pérdida de un animal querido.

«Ningún amor es ridículo», dijo Bernal de forma muy gráfica. «Hoy si dices que no te vas de vacaciones para cuidar de tus perros o tus gatos, te miran como si fueras un bicho raro». Munuera apeló, precisamente, a ir contracorriente, y abonarse a esa tendencia, cada vez más presente en nuestra sociedad, que quiere incluir, como su protagonista, Cedric, la consideración del amor por los animales o el medio ambiente como un amor tan importante como el que se tiene por los hijos.

La manera de ver el mundo de manera distinta, o la conformación de una familia por elección –tenemos a nuestro lado a quienes verdaderamente nos demuestran su amor–, son algunos de los temas que están presentes en este volumen que, como reconoció jocosamente, también habla del autor. «Tenía miedo, porque es la primera vez que adaptaba a un autor vivo, y además en un texto autobiográfico. He intentado entender al otro, al que no es como tú, en este caso, a alguien que te saluda con la pata y se relaciona con sus semejantes oliéndoles el trasero», dijo con humor.

Un paraíso cercano

La segunda conferencia de la tarde tuvo como protagonistas a la pareja de periodistas integrada por Juan Enrique Gómez y Merche S. Calle, quienes hablaron de su más reciente obra, 'Flora de los cármenes de Granada. Jardín interior', donde desentrañan uno de los secretos a voces mejor guardados de nuestra ciudad. Ambos desgranaron algunos de los detalles incluidos en su libro, como la definición de la propia tipología del carmen, su historia, su ubicación –que va más allá del Albaicín–, la particularidad que supone la presencia de los cipreses casi como un árbol 'tótem', imprescindible para comprender su esencia, la flora acuática que aparece gozosamente en algunos de ellos...

Como ya ocurriera con algunas de sus obras anteriores, 'Flora de los cármenes de Granada' se ha convertido, como se pudo comprobar en la tarde de ayer, en una obra de referencia para quienes quieren conocer esa 'otra' ciudad.