Argentina en plena libertad: Un viaje flamenco por Granada

Cada vez queda menos para que Granada se convierta en el epicentro del flamenco. Nuestra ciudad acogerá a grandes figuras del cante, el toque y el baile, así como a jóvenes promesas que llevarán este legado hacia el futuro. A pocas semanas del comienzo de la Bienal Flamenco de Granada todo está preparado

El 20 de septiembre a las 21:00 horas, la Abadía del Sacromonte será el escenario privilegiado donde la reconocida cantaora Argentina nos presentará su espectáculo «Argentina en plena libertad». Este espectáculo no es solo un recital; es una experiencia que nos invita a sumergirnos en un viaje emocional. Argentina, en su estado más puro, se muestra como una artista comprometida con el flamenco, transformándose en cada interpretación, desnudando su alma y dejando que cada nota hable por sí misma.

«Argentina en plena libertad» es una invitación a experimentar la fuerza del flamenco en su máxima expresión. Este espectáculo no se limita a ser una simple actuación; es una celebración de la vida, un homenaje a la cultura y un testimonio del poder del arte para conectar almas. Las entradas, disponibles a precio exclusivo en Oferplan Granada de IDEAL para nuestros lectores y usuarios, y en RedEntradas, son el primer paso para adentrarse en un universo sonoro donde el flamenco se siente y se vive con cada latido. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta mágica velada, donde Argentina y Granada se fusionan en un abrazo de pasión y tradición.

La voz de Argentina es un regalo para los sentidos, una de las más consolidadas y notables del panorama flamenco actual. Su timbre, limpio y vibrante, trasciende las expectativas, ya que no necesita recurrir a artimañas ni trucos para captar la atención del público. En el espectáculo, Argentina buscará constantemente su hábitat natural, ese entorno que la envuelve y le permite conectar con los elementos de Granada: el color de sus paisajes, la transparencia de su aire y la fuerza arrolladora de su gente.

En la actuación, la cantaora evocará el simbolismo arquitectónico de la ciudad. Así como los pilares que sostienen las grandes edificaciones históricas de Granada, el directo se convierte en el pilar fundamental en la carrera de Argentina. Para ella, actuar en vivo es más que una obligación; es un acto de amor, una forma de comunicarse, de relacionarse y de expresarse con el mundo que la rodea. Cada vez que se presenta ante su público, se siente libre y plena, abrazando su identidad como artista y como cantaora.