Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
El escritor chileno Sergio Marras. Jorge Brantmayer

Sergio Marras

Escritor
«Los anuncios de lo que viene están por todas partes, pero nos negamos a verlos»

El autor novela en 'Perro mundo' una aventura detectivesca en un futuro distópico con la vexilología en el centro de la trama

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:28

Comenta

En la novela '1984' de George Orwell la hegemonía mundial se la disputaban tres grandes regiones. Oceanía, Eurasia y Estasia. Ahora, con los actores nacionales ... fuera de juego, uniéndose en torno a antiguas superpotencias pero de gran extensión territorial, el escritor Sergio Marras (Santiago de Chile, 1950) hace otro ejercicio de ficción que muestra el fenómeno geopolítico actual en la novela 'Perro mundo' (Ediciones Lastarria y De Mora).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una protesta recorre el Centro por una «sanidad pública, universal y de calidad»
  2. 2 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  3. 3 Cambio definitivo en el tráfico de Granada: el acceso al parking del Hotel Victoria desde Recogidas, para siempre
  4. 4 Antonio Velasco, jefe de una almazara: «Avanzo el precio del aceite de oliva en Navidad»
  5. 5 Cuatro heridos al colisionar un coche con otro aparcado en el centro de Peligros
  6. 6 Un abogado solventa la duda: ¿puede pedirte el DNI un vigilante de seguridad?
  7. 7 El Covirán hace posible lo imposible
  8. 8 Desvían un vuelo a Málaga por un problema técnico del avión que no podía arreglarse en Granada
  9. 9 Susto en la grada antes del Granada - Sevilla femenino
  10. 10 Repsol te cambia tu aceite de cocina usado por descuentos para repostar gasolina o diésel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Los anuncios de lo que viene están por todas partes, pero nos negamos a verlos»

«Los anuncios de lo que viene están por todas partes, pero nos negamos a verlos»