Antonio Velázquez, premio de honor del Festival Internacional de Cine de Guadix

El Guadix Iridiscente Festival Internacional de Cine (GIFIC) concederá en su primera edición su Premio de Honor al actor granadino Antonio Velázquez, en reconocimiento a una trayecto ria que lo ha consolidado como uno de los intérpretes más destacados de su generación, a su implicación con el cine andaluz y al orgullo de contar con una figura local que ha llevado el nombre de Granada a la industria audiovisual nacional e internacional.

Nacido en Pinos Genil (Granada) en 1981, Antonio Velázquez se ha convertido en uno de los actores españoles más reconocidos de la pequeña y gran pantalla. Su popularidad despegó gracias a series de gran audiencia como Sin tetas no hay paraíso (Telecinco) o Tierra de lobos (Telecinco), y ha consolidado su carrera con interpretaciones en producciones de éxito como Los nuestros (Telecinco), Traición (TVE) o Las chicas del cable (Netflix).

En cine ha participado en películas como 8 citas (2008), Seis puntos sobre Emma (2011), Solo química (2015) o Alegría, tristeza (2018) o la mexicana Cuatro lunas, filme de habla hispana referente del cine LGBTIQA+. Comprometido con el cine andaluz, Velázquez ha colaborado con numerosos creadores de la región y mantiene un vínculo constante con su tierra natal, Granada. Con el Premio de Honor, GIFIC quiere reconocer tanto su carrera como su contribución a la proyección del talento andaluz en la industria audiovisual española.

Programación

El Guadix Iridiscente Festival Internacional de Cine (GIFIC) desveló el pasado 11 de agosto, adelantado por IDEAL, la programación completa de sus secciones oficiales para su primera edición, que se celebrará entre el 11 y el 14 de septiembre en tres sedes del municipio: el Teatro Mira de Amescua, la Fundación Pintor Julio Visconti y la Asociación San José.

En la sección de largometraje de ficción, el público podrá ver Queer (Italia), de Luca Guadagnino, un drama inspirado en la novela de William S. Burroughs que explora el deseo, la soledad y las fronteras de la identidad; La mitad de Ana (España), de Marta Nieto, un relato íntimo sobre la maternidad, el duelo y la reconstrucción personal; Un baño propio (España), de Lucía Casañ, inspirada en el ensayo de Virginia Woolf y que reflexiona sobre la independencia femenina y el acto de crear; y Un sol radiant (España), de Mònica Cambra y Ariadna Fortuny, retrato generacional de dos adolescentes que viven su último verano antes del fin del mundo.

En la sección de largometraje documental se exhibirán Dónde vamos a vivir (España), de Georgina Cisquella, crónica de las luchas ciudadanas por el derecho a la vivienda; Cien libros juntas (España), de Marga Melià, una celebración de la amistad y la literatura a través de un club de lectura formado por mujeres de distintas edades; My Missing Aunt (Corea del Sur), de Yang Juyeon, investigación personal y poética sobre la representación de la mujer en Corea; y De todos lados un poco (España), de Álex O'Dogherty e Iván Karras, que mezcla humor y música para hablar de pertenencia e identidad.

En el apartado de cortometraje de ficción se proyectarán Zheimer (España), de Álvaro Gabarrón, una mirada emocional al Alzheimer a través de la ficción; El silenci de la llar (España), de Adrià Llauró, un drama familiar donde los silencios hablan más que las palabras; Cólera (España), de José Luis Lázaro, retrato de la homofobia; Teníamos un plan (España), de Jorge Pastor, drama sobre la desaparición de un vecino con demencia; y 893 kilómetros (España), de Rubén Guindo, una road-movie con tintes de terror basada en una historia real.

La violencia machista será también un eje temático con títulos como Las subordinadas del género (España) de Alicia Rodríguez; Bonita (España), de José Luis Lázaro; Mimo (España), de Raúl Cerezo y Carlos Moriana; el acoso callejero será abordado en La niña tatuada (España), de Elisa Lanzas; mientras que Ángulo muerto (España), de Cristian Beteta, se adentra en el acoso escolar.

En la categoría de cortometraje documental competirán Lola, Lolita, Lolaza (España), de Mabel Lozano, historias de mujeres que han superado el cáncer de mama con fuerza y humor; Ciao Bambina (España), de Afioco Gnecco y Carolina Yuste, carta audiovisual a la infancia perdida y a los afectos migrantes; Henshin (España), del accitano Jorge Pastor, que explora el sueño de una joven violinista; Marrano (España), de Sara Sálamo y Anna Saura Ramón, un cuento sobre la infancia y el amor por los animales; y El Tribunal (España), de Carmen Tortosa, retrato de las trabajadoras en situación de baja laboral.

Con estas secciones paralelas, GIFIC completa una primera edición que reunirá más de 40 títulos entre ficción y documental, largometrajes y cortos, convirtiendo a Guadix en epicentro del cine diverso, comprometido y abierto a nuevas formas de narrar. El festival ampliará su programación con charlas, encuentros y mesas redondas con activistas y profesionales del sector que visibilizan y trabajan en la industria desde la diversidad y que anunciará en las próximas semanas.

Entradas y abonos especiales

Todas las proyecciones y actividades del festival tendrán entrada gratuita hasta completar aforo en cada sede. Además, el festival pone a disposición del público un abono especial por 20 euros que incluye múltiples ventajas: regalo de la bolsa de tela oficial del festival, butaca reservada, acceso sin colas, preferencia en las galas de inauguración y clausura, prioridad en charlas y mesas redondas, fotografía en el photocall oficial realizada por la fotógrafa del festival, una copa de vino gratuita en El Refugio Restaurante-Vinoteca, descuentos en comercios y servicios locales (10% en Azul Vintage – La fábrica de cojines; 15% en Salón de Belleza Mari Carmen H. Valero; 15% en Centro Comarcal Romacho; 10% en el alojamiento oficial del festival, La Madriguera Eco) y la participación en el sorteo de un cojín especial con la imagen del festival.

Los abonos se pueden comprar en el local oficial C/Mira de Amezcua, esquina con calle San José de lunes a viernes en horario de 10 h a 12 h y de 18 h a 20 h.

