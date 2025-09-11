43 años de Zaidín tampoco son nada

Cuarenta y tres años contemplan los conciertos del Zaidín, desde que al añorado Isidro Olgoso se le ocurrió fundar el que ahora mismo es el ... festival gratuito más longevo de este país. El antiguamente conocido como 'Promorock', destinado a ofrecer a los grupos noveles (ahora 'emergentes') la posibilidad de usar un escenario grande, ha sido el primer concierto de 'los' festivales del Zaidín (porque son tres, y en su momento hubo hasta seis).

La particularidad de esta edición ha sido la coincidencia temporal de las dos grandes citas multitudinarias (50.000 personas por programa) de la ciudad. Al parecer no había espacio en el calendario para que los festivales del Zaidín y el Granada Sound se repartieran días, y ambos sucederán este mismo fin de semana, lo que perjudica, sobre todo, al público que podría haber asistido a ambos y ha tenido que elegir. Las cosas de Graná.

Nunca antes ha habido un arranque del Zaidín tan fornido. Mügre, con diéresis para diferenciarse de los varios grupos homónimos que hay (y ha habido) por ahí, es una poderosa banda de rapcore con caras conocidas y pegada de K.O. en el primer asalto. Si bien a esas horas tan tempranas en el recito festivalero no abunda mucha fauna que asustar, porque los de Veneno Manuel y Koyote, que afortunadamente no se pueden bajar del escenario, dan miedo. Sus rimados rugidos guturales a caballo de espesos ritmos de los que dislocan las cervicales necesitarían el aviso previo de «¡atención, grupo peligroso!», que lo es. Para 'Señor de la noche' invitaron a Ihmaele de la Torre a compartir micro entre una lluvia de billetes falsos de 1 'mugredolar' de curso ilegal. Son viejos zorros que se las saben todas y confirman haber «nacido para molestar»; no dejan títere con cabeza a la que disparar riffs plomizos, ritmos grasientos y reptantes, y rabia vital escupida sin pelos en la lengua con cierta dosis de tetralidad. Justo todo lo contrario de lo habitual en el Zaidín 1 de aperitivo, nada de entrantes ligeros para ir haciendo cuerpo: ¡plato fuerte y con duro hueso para roer!

Acaso para compensar, el cartel inaugural propuso a continuación la fusión morocha más estival y el buen rollito de los gemelos Juan e Ignacio García. Tanto monta y viceversa, porque además de iguales a la vista lo son también al oído. Cuando ellos cantan que hay «muchísimas risas en los festivales», saben de lo que hablan, puesto que son la alegría de la huerta y animan cualquier escenario donde los pongas. Ya aseguraban que intenciones budistas que «con poquitas cosas se pude ser feliz», aunque lo practican a medias, porque llevaron un buen elenco de músicos por detrás, que hicieron que su concierto sea una fiesta absoluta y con valores tan humanos, cercanos, positivos y necesarios como los que canta El Niño del Albayzín. Con ellos, el 'tubo' situado entre el Palacio de Deportes y el campo de fútbol subió de temperatura humana hasta el casi lleno.

Muerdo y Los Estanques con su encuentro imposible con el Canijo de Jerez cumplimentaron la sesión inaugural de los veteranos festivales zaindineros, que hoy continúan con Raule, Tu Otra Bonita, Los 300, D'baldomeros y Soundbay actuando en orden inverso. ¡Comienza el espectáculo!