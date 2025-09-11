Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Imagen del Zaidín Rock de 2025. JJG

43 años de Zaidín tampoco son nada

Arranca la fiesta grande de la música en Granada

Juan Jesús García

Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:37

Cuarenta y tres años contemplan los conciertos del Zaidín, desde que al añorado Isidro Olgoso se le ocurrió fundar el que ahora mismo es el ... festival gratuito más longevo de este país. El antiguamente conocido como 'Promorock', destinado a ofrecer a los grupos noveles (ahora 'emergentes') la posibilidad de usar un escenario grande, ha sido el primer concierto de 'los' festivales del Zaidín (porque son tres, y en su momento hubo hasta seis).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueve heridos tras descarrilar el metro de Granada al chocar con un autobús
  2. 2 Logran liberar a la mujer retenida en Huétor Santillán y detienen al hombre atrincherado
  3. 3

    «¡No hay derecho a lo que han hecho con él!¡Le ha pegado un tiro!»
  4. 4

    «Le ha dicho a su hija que su padre está donde debe, pero que a su madre la tiene bien cuidada»
  5. 5

    El secuestrador chocó su coche contra el de la víctima, lo mató de un tiro y sacó a su mujer a la fuerza
  6. 6 Aviso del SAS: si te llama este número, cógelo
  7. 7

    El secuestrador de Prado Negro disparó a su víctima con una pistola y tenía licencia de armas
  8. 8

    Un grupo de élite de la Guardia Civil llega desde Madrid para mediar en el secuestro
  9. 9

    El crimen de Prado Negro, hora a hora: un disparo, un secuestro y una madrugada de tensión
  10. 10 El cambio de tiempo que llega a Granada este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal 43 años de Zaidín tampoco son nada

43 años de Zaidín tampoco son nada