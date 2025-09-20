Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Música impresionista en el Carlos Quinto

Andrés Molinari

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:41

Como un pequeño estrambote del Festival, el patio del Palacio de Carlos V renuncia a desnudarse de sus sillas y a acallar las músicas que ... evanescen entre su armoniosa columnata. Esta vez el Archivo Manuel de Falla ha presentado su trigésimo primer «Encuentro», con un concierto dedicado al «neohelenismo» en el que se recordó el centenario del estreno de Psyché, pequeña obra del gaditano para un texto de Georges Jean-Aubry.

