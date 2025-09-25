Granada se llena de historia relatada

Como prólogo al festival, algunos granadinos ya han podido disfrutar del prólogo a este II Festival LetraHistórica de Granada, que lleva por título 'Ellas hacen ... historia'. Lunes y miércoles, dos mujeres preparadas y expertas, realizaron sendas visitas guiadas a lugares y temas que entusiasmaron al público. Juana Biedma presentó 'El Espejo y la serpiente' por la almunia del Generalife, sus espacios poético-hidráulicos y sus albercones medievales. Colaboró el Patronato, que hogaño se muestra particularmente activo en lo cultural. Por su parte, la doctora en historia del arte Teresa Hontoria, directora de la prestigiosa empresa GranadaSingular, deleitó a la concurrencia con su paseo sobre Santa Teresa de Jesús y Granada, desde el Carmen de los Mártires hasta el monasterio de las Descalzas, entre el Realejo y el centro.

El grueso del Festival comienza hoy viernes. A medio día en el Aljibe del Rey, habrá una charla en torno a mujeres: ficción e historia, seguida de una visita guiada al propio aljibe, esa casi desconocida catedral subterránea para el agua, que data de la época zirí. Por la tarde, la sesión será en la Biblioteca de Andalucía, comenzará con una representación teatral a cargo de Genil Campillo y su grupo. Y, a continuación, habrá charlas, mesas redondas, entrevistas con autores… para terminar con una exhibición de esgrima y alguna que otra sorpresa. Intervendrán Antonio Callejón y Carolina Molina directores del Festival.

El sábado por la mañana de nuevo una visita guiada por los entornos de la Alhambra, a cargo del mencionado escritor Antonio Callejón y, ya en el salón de actos del Palacio de Carlos V, una nueva serie de mesas redondas, con temas tan interesantes como Mujeres extraordinarias, Mujeres en la niebla, Poder femenino en el reino visigodo… Coordinará Carolina Molina las sesiones de mañana y tarde.

Y el domingo por la mañana la última visita guiada, esta vez a la Alhambra cristiana y una sesión de proyecciones, videos y propuestas de difusión a través de las redes sociales.

Este Festival cuenta con el patrocinio de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Granada, Amigos de la Alhambra, PAG, Baker St. ediciones y muchos más. Todas las actividades son gratuitas, sujetas a la disponibilidad de aforo. Para las visitas hay que apuntarse en la página del Festival o en instagram: @letrahistoricafest.