Visita guiada a las Descalzas, organizada por el Festival LetraHistoria. A. M.
Crítica

Granada se llena de historia relatada

Este fin de semana se celebra el II Festival LetraHistorica

Andrés Molinari

Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:14

Como prólogo al festival, algunos granadinos ya han podido disfrutar del prólogo a este II Festival LetraHistórica de Granada, que lleva por título 'Ellas hacen ... historia'. Lunes y miércoles, dos mujeres preparadas y expertas, realizaron sendas visitas guiadas a lugares y temas que entusiasmaron al público. Juana Biedma presentó 'El Espejo y la serpiente' por la almunia del Generalife, sus espacios poético-hidráulicos y sus albercones medievales. Colaboró el Patronato, que hogaño se muestra particularmente activo en lo cultural. Por su parte, la doctora en historia del arte Teresa Hontoria, directora de la prestigiosa empresa GranadaSingular, deleitó a la concurrencia con su paseo sobre Santa Teresa de Jesús y Granada, desde el Carmen de los Mártires hasta el monasterio de las Descalzas, entre el Realejo y el centro.

