El Gran Capitán recuerda
Andrés Molinari
Sábado, 27 de septiembre 2025, 16:05
En el corazón del II Festival LetraHistórica, celebrado esta semana en Granada, una página teatral. Frente a la prepotencia editorial de la novela y el ... ensayo, el arte de la escena, con tema histórico, se ha mostrado más recatado en lo referente a las prensas, pero sumamente locuaz sobre escenarios y pantallas de proyección.
Los responsables del festival de este año han confiado una vez más en Genís Campillo para que rellene este escaque dramático entre tantos relatos, narraciones y fábulas en prosa. En la sala Val del Omar de la Biblioteca de Andalucía pudimos ver su montaje 'Isabel y… Gonzalo' en el que el actor se desdobla en un Gonzalo Fernández de Córdoba, meditabundo y con la muerte llamando a su puerta, y una reina Isabel que desde el otro lado de la vida también recuerda aquel paje de la casa de Aguilar que le sirvió en Castilla, aquel joven aguerrido en la guerra de Granada y aquel Gran Capitán cuyas cuentas tanto enojaron a su marido Fernando.
Con la compañía de Abigail Horro, tocando las dos arpas, el actor expandió su inimitable pose vestido con estameña color madera. El texto, sencillo y comprensible, tomó su inspiración en las obras de algunos de los convocados a estas jornadas y fue pronunciado con acertada intención para cada uno de los dos registros en que se bifurca la obra. Gonzalo en pie, Isabel sentada, y en el aire esa admiración apócrifa de la reina a los prohombres que la rodearon. Acertadamente Genís subraya esa admiración con el conocido verso de Walt Whitman –'¡Oh capitán mi capitán!–, que parece pintiparado para la ocasión.
Brevedad en la propuesta, que a veces el menos es más, y bellos momentos como el 'Ay triste que vengo' tañido por su compañera. Un instante teatral para dos figuras imprescindibles de la historia de España que vivieron años similares.
Con frecuencia los imprescindibles nacen demasiado tarde y mueren demasiado pronto.
