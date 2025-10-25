Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La colchoneta acabada

Andrés Molinari

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:55

Comenta

Ya lo dijo el teólogo: lo divino es inmutable pero cada fin de año juega a ser un recién nacido. La compañía de teatro La ... Zaranda camina hacia lo divino. Hace 48 años creó un estilo inimitable, neciamente imitado por otros, y con su inmutabilidad ha vuelto al Teatro Alhambra con su más reciente creación, a lo divino, titulada 'Todos los ángeles alzaron el vuelo'.

