El periodista y escritor granadino Jesús Ávila Granados (1950) es un alma inquieta. En dos ocasiones, el Consejo de Europa lo condecoró como mejor periodista ... del continente, y es autor de más de 5,000 reportajes. Actualmente está considerado uno de los escritores más prolíficos en lengua castellana a nivel mundial; es autor de 124 obras, la mayoría de ensayo; y dirige un canal de YouTube 'Conocer la historia oculta'. Es el mayor especialista español en los templarios y ha sido asesor de series de televisión en torno a este tema. Acaba de publicar dos obras: 'Andalucía a través de la historia' (Editorial Alhulia) y 'Espacios naturales con historia' (Editorial Nazarí). En esta entrevista, cuenta diversos detalles sobre su obra, y en concreto, sobre la primera de estas dos obras..

– 'Andalucía a través de la historia' es mucho más que una colección de hechos y personajes. ¿Qué subyace bajo sus páginas?

–Fue de pequeño, desde mi casa del Albaicín, contemplando la belleza espacial de la Alhambra, cuando comprendí que mi destino en la vida iba a ser un aprendizaje constante, basado en tres pilares: leer, viajar y escuchar de quienes tienen mucho que enseñar. Por ello, después de leer miles de libros, viajar por los cinco continentes, conocer bien más de 50 países, y haber tenido el honor y el privilegio de oír a personas sabias –a muchas de las cuales he entrevistado–, consideré que era necesario dedicar una obra a mi querida Andalucía, pero analizando sus contenidos desde una dimensión diferente. Por este motivo, en el alma de este libro subyace la persona, por encima de los hechos históricos, por muy relevantes que fueran.

–En su obra tienen tanta importancia o más que los propios hechos los lugares. ¿Llevó usted la cuenta de cuántas poblaciones aparecen en él?

–'Andalucía a través de la historia' es un ensayo que invita en todo momento al lector a descubrir los enclaves que son citados en la obra, pero haciéndolo de forma pausada, sin prisas. Por ello, cada capítulo, sin proponérmelo al comienzo, es la raíz de una ruta que hace un guiño al lector para que no dude un instante, y programe el descubrimiento de la zona, siguiendo las huellas dejadas por las diferentes civilizaciones.

En el libro se citan alrededor de un centenar de pueblos y ciudades; todas ellas, en diferentes momentos de la historia, adquirieron un papel relevante, que piden a gritos ser descubiertas por un viajero con conocimiento.

–Da usted mucha importancia no solo a los hechos políticos, sino a los económicos. Al fin y al cabo, toda historia es una historia económica, ¿no es así?

–En efecto, la economía ha movido siempre los engranajes de la historia de los pueblos y gentes de todo el mundo, y más en el caso de Andalucía, la tierra con mayor diversidad y fondo cultural de Europa, donde, antes que en ningún otro lugar de Occidente, se aprendió a cultivar la tierra, a domesticar el ganado y a encauzar el agua para el riego. No es una casualidad que, en la antigüedad, las costas andaluzas fuesen tan solicitadas por fenicios y griegos para establecer intercambios económicos con los pueblos del interior, entre los cuales se encontró Tartessos.

La huella de los templarios

–Usted es el mayor estudioso español sobre la historia del Temple. ¿Permanecen sus huellas en Andalucía? ¿De qué modo?

–De siempre me ha atraído la historia medieval, y en particular los templarios, cuyos caballeros, ocho siglos después de su condena y desaparición por la Iglesia oficial, no han perdido actualidad. Los templarios participaron en diferentes momentos de la historia medieval andaluza; dejaron huella en La Iruela y Andújar (Jaén); en La Malahá (Granada); en El Puerto de Santa María (Cádiz), y, sobre todo, en Aracena, Cortegana y el puerto de Huelva, que fue templario. En la batalla de Sierra Elvira (del verano de 1319, en la vega de Granada), ayudaron al monarca nazarí Ismail I a vencer a los castellanos.

–Otorga usted mucha importancia a lo que podríamos llamar «la historia popular», más allá de la académica. ¿Ello es así porque en lo que el pueblo cuenta está la historia más desconocida?

–El estudio de los oficios me ha interesado siempre, porque conociendo a los artesanos se pueden valorar más y mejor las tradiciones de un pueblo. Panaderos, reposteros, alfareros, apicultores, ganaderos, agricultores, grabadores, orfebres…, todos constituyen la esencia cultural de los pueblos; son gente sencilla y humilde. Y Andalucía, sin duda, gracias a su inmenso patrimonio histórico, tiene mucho que ofrecer, más que ninguna otra región española, como riqueza antropológica y etnográfica.

–Al final del libro, incorpora usted un interesante índice cronológico y un glosario. ¿Qué tuvo usted en cuenta para elaborarlos?

–La riqueza etimológica del lenguaje andaluz ha dado lugar a unos vocablos diferentes, que sólo se conocen en nuestra región, y en ocasiones en zonas muy concretas; por tal motivo, consideré importante crear este Glosario, que ayudara al lector a comprender mejor cada término.

–¿Cuánto tiempo le ha llevado la redacción del libro? ¿Cuántas fuentes ha usado?

–Esta obra, a diferencia de otros ensayos míos, la he ido realizando sin mirar el reloj, sumando encuentros con artesanos, colaborando activamente en tareas de excavación arqueológica (participé en el descubrimiento de la Dama de Baza y en el Hombre de Orce, de 1971 y 1983, respectivamente), visitando museos, hablando con directores de centros culturales y de investigación, dando conferencias, o recorriendo valles, montañas y lechos de ríos, con mochila, cámara fotográfica y cuaderno de notas.