Amanecer en el Mirador de San Nicolá con jarchas poéticas y música cultur_ALH ha querido rendir homenaje a este género fuertemente conectado con Granada con un recital presentado por Erika Martínez y en el que han participado Luis Melgarejo y Munir Hachemi

Sábado, 4 de octubre 2025, 13:53

Granada ha amanecido este sábado bajo el sonido de las jarchas poéticas y música en el Mirador de San Nicolás, en la primera de las actividades del sábado del encuentro internacional cultur_ALH.

Las jarchas son breves composiciones líricas escritas en mozárabe o árabe dialectal, que cerraban las moaxajas, que florecieron en Al-Andalus entre los siglos XI y XII.

cultur_ALH ha querido rendir homenaje a este género fuertemente conectado con Granada con un recital presentado por Erika Martínez y en el que han participado Luis Melgarejo y Munir Hachemi con la Alhambra como telón de fondo y con acompañamiento musical a cargo de David Montanés

