Amancio Prada, el trovador más lorquiano, recibe el Pozo de Plata

A. C. R.

Entre los chopos de la vega del Sil y la del Genil, el llanto de la guitarra

Antes de subir a recoger el galardón y del concierto con el que se cerró la noche, Amancio Prada estampó su firma en el libro de honor del Centro, donde también firmaron quienes le precedieron en el honor de ser Pozo de Plata, así como los visitantes ilustres. Su dedicatoria es un texto que tituló 'Federico', y que reza así: «Yo sé que no has muerto. Que hay un establo de oro en tus labios que ha fecundado mi canto. Que eres el pequeño amigo del viento oeste que le dio alas a mi voz y a los chopos del Sil, que te mandan recuerdos. Y que a la sombra inmensa de tus lágrimas te seguiré cantando. A Federico, en su casa viva, con la tinta del Sil y la música del aire».

Tras la firma, autoridades y el propio Prada acudieron a ver la exposición 'Emilia Llanos. El arte de la amistad'. Esta se basa, como su homóloga de Valderrubio, inaugurada hace un mes, en la relación que mantuvieron el poeta y su 'no-novia', su amiga entrañable y su musa. Como en la del Valderrubio, la inmensa mayoría de los objetos expuestos pertenecen a la colección de José Javier García Montero, comisario de la muestra junto a Lola Callejón. Decenas de cartas, libros, fotos e incluso algunos de los muebles de Emilia estarán en la Sala Granero durante los próximos diez meses, cerrando ese círculo de amistad sincera que se abrió entre ambos.

La palabra y la música rompieron la noche de cuarto creciente. A lo largo de casi una hora, Prada ofreció un recital pleno de facultades, que comenzó, como no podía ser de otra manera, con 'La guitarra', a la que siguieron otras canciones como 'Soneto gongorino', 'Gacela del recuerdo', 'Salutación elegíaca a Rosalía de Castro', 'Nocturno do adolescente morto' o 'A Mercedes en su vuelo'. No cupo más goce.