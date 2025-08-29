Alquife se llena de cine

Completamente blindado y con un control exhaustivo para que nadie pueda colarse en su interior. Así vive el poblado minero de Alquife el rodaje de ... una película ambientada en la Guerra Civil, que ha hecho que el peculiar barrio de Los Pozos del municipio regreso al pasado estos últimos días.

Los vestidos de época, los camiones de montaje, algunos focos y hasta un catering han invadido las instalaciones situadas junto al yacimiento de hierro y han atraido también las miradas de los más curiosos. El boca a boca entre los habitantes del territorio y el despliegue de furgones, camiones o tiendas de campaña en el exterior ha llamado estos días la atención de los vecinos, que no han dudado en acercarse al conocido poblado minero para curiosear sobre los protagonistas de esta película ambientada en la Guerra Civil.

Salva Reina, Víctor Clavijo y la joven Anastasia Fauteck son algunos de los rostros conocidos que se podrán ver en este film, dirigido por Gerardo Herrero, que también ha sido productor de adaptaciones cinematográficas como 'Los aires difíciles' o 'Malena es un nombre de tango'. «Es como si el poblado minero hubiese cobrado vida de nuevo», señala Juan, uno de los vecinos de Alquife. Presume orgulloso de la belleza de este punto del pueblo y recuerda como su tierra ha servido de escenario de muchas películas y videoclips musicales.

Entre disparos, soldados malheridos, mujeres vestidas de época y un gran hospital de campaña de Cruz Roja visible desde las afueras, muchos ciudadanos se han acercado al enclave para conocer más detalles de un rodaje que comenzó este lunes y se mantuvo en Alquife hasta ayer. La grabación se trasladará la semana que viene a Almería, donde utilizarán como escenario la zona de Tabernas.

La expectación por el largometraje ha llegado también al alcalde de Alquife, Torcuato Martínez (PSOE), que ha reconocido el bullicio y movimiento que han vivido estos días en el pueblo. «Para nosotros es siempre una alegría convertirnos en escenario», señala.

Despliegue y apoyo

El edificio Blas Infante, en Alquife, acogió a comienzos de junio el casting para los figurantes al que acudieron cientos de ciudadanos procedentes de distintos pueblos de la comarca. El pabellón deportivo ha sido utilizado estos días como lugar de almacenamiento de vestuario y espacio de maquillaje. Aquí comenzaban a trabajar y, posteriormente, los protagonistas eran trasladados hasta las instalaciones del poblado minero en furgones para no dejar a la vista ni una pista de quién iba en su interior.

El control por los alrededores y el acceso se ha mantenido a lo largo de todo el perímetro. Quienes entraban en las instalaciones debían ponerse un chaleco de identificación para dejar claro que formaban parte del equipo de rodaje.

Este movimiento en el entorno, situado a las afueras del pueblo, no ha dejado indiferente a sus vecinos, que reciben con entusiasmo que el pueblo acoja durante unos días este perfil de visitantes. Antonio es uno de los habitantes que comparte esa alegría. Ha aprovechado sus vacaciones para pasar por Alquife y observar el ambiente. «Toda mi familia es de aquí. Mis abuelos y tíos trabajaron en la mina y no quería perder la ocasión», relata. Pero se ha quedado con las ganas de poder entrar y ver un poco más de cerca el rodaje y el encanto que desprenden las oficinas, el antiguo colegio y viviendas que formaron el poblado minero

Desde dentro

Rubén es uno de los pocos afortunados que ha conseguido formar parte de los figurantes. Va vestido con un traje de soldado y lleva la cabeza envuelta con una gasa cubierta de sangre falsa. Aunque solo tuvo que acudir ayer al set de grabación, reconoce que repetiría la experiencia. «Solo por ver el poblado minero por dentro, merece la pena», cuenta. El chico, de unos 30 años, tiene una complexión delgada y una piel morena. «Querían a gente con perfil español y árabe», dice. Así aparecía reflejado en el cartel informativo que el Ayuntamiento y la compañía Casting de Extras Ana Durá indicaron a través de un tablón informativo. A su testimonio se suma el de Manuela.

A sus 64 años, va vestida y peinada como en los años 30. Recuerda cómo el ambiente es similar a cuando Alquife acogió el rodaje del director Fernando León de Aranoa, con la película 'A perfect day'. «La gente entonces estuvo semanas emocionada y preparando el pueblo para tener una buena imagen», dice. Se le ilumina el rostro cuando sale del poblado minero y ve cómo la vivencia ha terminado. Ahora solo piensa en cuál será la próxima película que tenga como escenario el pueblo en el que nació y siempre ha vivido.