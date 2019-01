La almuñequera Beatriz Peñalver desfilará en la pasarela oficial de Madrid Fashion Week 2019 Por primera vez y tras seis años de carrera, la diseñadora granadina mostrará sus creaciones en la cita de moda más importante del país, donde también estará de nuevo Pilar Dalbat DANIEL OLIVARES GRANADA Sábado, 12 enero 2019, 14:00

En 2012 Beatriz Peñalver decidió dar el paso de lanzarse al mundo de la moda de forma profesional. Almuñécar, su ciudad natal, fue el escenario escogido para presentar al mundo sus primeros diseños. Seis años después, las creaciones de Peñalver subirán por fin a la pasarela 'grande' de Madrid Fashion Week, la cita más importante de España. La sexitana ya había participado en eventos paralelos de la gran reunión anual de la moda española, pero nunca había logrado una plaza en la pasarela oficial para mostrar sus diseños al mundo.

Anoche, en un acto en el hotel Only You Atocha de Madrid, la organización ofreció una rueda de prensa para ofrecer los detalles de la edición de este año, que se celebrará del 24 al 29 de enero en la instalaciones de Ifema, y entre los nombres de las firmas que participarán en la pasarela oficial estaba el de Beatriz Peñalver. La propia diseñadora almuñequera estuvo presente en el acto y poco después mostró en redes sociales su euforia y emoción por haber alcanzado un sueño que lleva persiguiendo desde que decidió dejar atrás su anterior carrera como empleada de banca para dedicar su vida a su pasión, crear moda.

«Aún no lo puedo creer, me invade la ilusión y me puede la impaciencia en la que vivo estos días. Ansiosa por exhibir mis creaciones, voy a intentar demostrar que merezco esta apreciada plaza y voy a intentar dar todo lo que hasta ahora he aprendido en estos 6 años de un modo totalmente autodidacta, en la universidad de mi casa, el trabajo», ha escrito Peñalver nada más anunciarse que estaría presente en el principal escaparate de moda del país..

«Estoy muy agradecida con la organización de #MBFWM por brindarme esta oportunidad a quienes prometo no decepcionar. También quiero hacer una especial mención a todos aquellos que os estais literalmente dejando la piel conmigo preparando este debut», añadió la granadina.

Su debut será el 28 de enero a las 11.30 horas, una fecha que quedará marcada en rojo en la trayectoria de esta diseñadora almuñequera, quien ya había tenido oportunidad de mostrar su trabajo en la pasarela de nuevos talentos de Madrid Fashion Week pero que hasta la fecha no había logrado convencer a la organización de que su firma merece una plaza entre los grandes de la moda española. Esta vez sí, esta vez Beatriz Peñalver podrá pasear su nombre y su trabajo como una grande más del diseño nacional junto a firmas consagradas como Agatha Ruiz de la Prada, Ana Locking, Roberto Verino o Hannibal Laguna.

Pilar Dalbat repite

Beatriz Peñalver no será la única diseñadora que representará a Granada en la Madrid Fashion Week (antigua Pasarela Cibeles). Pilar Dalbat, que ya tiene experiencia en la mayor pasarela de España, volverá a desfilar sus diseños en la cita madrileña. Será el día 29 de enero. Granada gana así protagonismo en la moda española gracias a dos de sus principales baluartes en el sector del diseño de ropa.