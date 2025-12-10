Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

Almería disfrutará de más de diez zambombas en distintos puntos de la ciudad

Dentro de la amplísima programación navideña, con más de 120 actividades, en la capital almeriense

María Paredes Moya

Almería

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 23:25

Comenta

Dentro de la amplísima programación navideña, con más de 120 actividades, en la capital almeriense, el Área de Comercio y Juventud ha lanzado, para estas ... fiestas, más de diez zambombas navideñas que se celebrarán en distintos puntos de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2

    De las pedaladas a los puñetazos en la Carretera de la Sierra
  3. 3

    La Guardia Civil investiga el origen de un disparo en un bar de Guadix
  4. 4 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  5. 5 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  6. 6 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  7. 7 Meteorólogos señalan el día del cambio del tiempo en Granada: lluvias y frío polar
  8. 8 Cuando Robe Iniesta fue granadino
  9. 9 Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro
  10. 10 Granada tendrá un nuevo hotel en la avenida de la Constitución

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Almería disfrutará de más de diez zambombas en distintos puntos de la ciudad

Almería disfrutará de más de diez zambombas en distintos puntos de la ciudad