Almería disfrutará de más de diez zambombas en distintos puntos de la ciudad

Dentro de la amplísima programación navideña, con más de 120 actividades, en la capital almeriense, el Área de Comercio y Juventud ha lanzado, para estas ... fiestas, más de diez zambombas navideñas que se celebrarán en distintos puntos de la ciudad.

Este miércoles, la concejal de Empleo, Comercio, Juventud y Emprendimiento, Lorena Nieto, ha presentado el calendario de estas actividades ante los medios de comunicación. «Ayer, martes, arrancaron las zambombas 2025 con la itinerante que este año ha puesto en marcha la Asociación de Hosteleros de Almería (ASHAL)», ha explicado la edil. En concreto, esta primera zambomba se celebró en la Plaza Pablo Cazard, actividad que hoy tendrá su continuación «en el Paseo Marítimo, a partir de las 18:30 horas», ha añadido.

En este mismo emplazamiento, este sábado, «se celebrará la Zambombá de la Hermandad de Rosario del Mar por segundo año consecutivo», ha relatado la edil. Desde las 12.00 hasta las 20.00 horas, aproximadamente, pasarán por el escenario un total de cinco grupos de música: 'Los Niños', 'Kiko El Grillo', 'Gabi Ruiz', 'Suspiros Flamencos' y 'Entre Bambalinas'. Habrá una barra, durante toda la jornada, gestionada por la propia cofradía del Jueves Santo.

Los días 16 y 17 proseguirá la Zambomba itinerante de ASHAL. El primero de estos días recorrerán la Plaza Flores y calle Tiendas mientras que el segundo hará lo propio en las calles Felipe II, Joaquín Reina y Costa Balear. Ambas citas serán a las 18:30 horas.

Por su parte, «el día 18 se celebrará la zambomba infantil de Antonio de Quero en la Plaza de las Velas a partir e las 18:00 horas». 'Los chiquiticos' de Almería ofrecerán un espectáculo navideño con Nono Heredia al baile; Santiago Fernández y María del Molinero al cante; Antonio de Quero a la guitarra y Johny Cortés a la percusión bajo el espectáculo 'Aguilandos flamencos'. Un día después, en la Plaza de Nuestra Señora de la Luz de El Zapillo, se celebrará la Zambombá de la Hermandad del Gran Poder, la cual «contará con actuaciones en directo de distintos grupos, un ambigú gestionado por la propia corporación de El Zapillo, un puesto de castañas, photocall navideño y un ambiente muy festivo», ha desglosado la concejal.

El día 20 «será el turno de la zambombá más longeva de la ciudad, la de la Hermandad del Rocío de Almería». Desde las 19.00 horas, en la Plaza Pablo Cazard, con diversas actuaciones.