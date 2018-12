La Alhambra compra y restaura un histórico piano del convento de las Bernardas Reynaldo Fernández, con el instrumento. / J.A.M. La Delegación de Cultura asegura que el órgano de Santa Catalina de Siena no podrá venderse a la Real Maestranza de Sevilla JOSÉ ANTONIO MUÑOZ GRANADA Lunes, 24 diciembre 2018, 00:27

Buenas noticias para el patrimonio instrumental granadino. El director del Patronato de la Alhambra, Reynaldo Fernández, mostró hace escasas fechas el piano adquirido por el monumento a las monjas bernardas, que con toda seguridad, dada la falta de vocaciones y los problemas financieros que atraviesa la orden, habría salido de Granada en breve espacio de tiempo si no se hubiera realizado tal compra.

El instrumento es un piano de mesa de fabricación británica, de mediados del siglo XIX. Estos eran unos instrumentos muy habituales en las casas de la Alhambra por aquella época. Según Fernández, «es un instrumento idóneo para tocar piezas del repertorio clásico y romántico. Estaba bien conservado, pero necesitaba una restauración integral. Se le han puesto cuerdas nuevas, con la misma calibración de las de la época». La ubicación definitiva del mismo será el museo de Ángel Barrios, ahora en obras.

El órgano se queda

Por otro lado, el delegado de Cultura de la Junta en funciones, Guillermo Quero, confirmó a IDEAL que la venta del órgano de Santa Catalina de Siena a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla no contará con la autorización del ente autonómico. Las negociaciones iniciadas con la corporación hispalense no podrán llegar a buen término, dado que la caja del instrumento -lo más valioso del mismo, ya que es original y estuvo en la Capilla Real- sólo podría venderse a una institución pública o religiosa, y la Real Maestranza no entra en ninguno de estos perfiles. Además, confirmó el interés de algunas cofradías locales por él.