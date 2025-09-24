Salman Rushdie encabeza el ciclo cultur_ALH en la Alhambra del 3 al 5 de octubre

Mirar la Alhambra de una forma distinta, sabiendo que este es un monumento que no está sólo para conservar sino para inspirar, es el objetivo ... de cultur_ALH, un ciclo literario que se desarrollará en los espacios de la colina roja entre los días 3 y 5 de octubre, y que esta mañana han presentado en la sala de conferencias del Palacio de Carlos V el director general del Patronato, Rodrigo Ruiz-Jiménez, y la decana de la Facultad de Filosofía y Letras y coordinadora del ciclo, Ana Gallego. Un evento que tiene vocación de continuidad, y que, según el director del Patronato, quiere que se recuerde dentro de 75 años.

Según Ana Gallego, «cultur_ALH es un encuentro, porque significa diálogo, lugar de unión, no sólo de diversas culturas del mundo y diferentes lenguas, sino también de tiempo, desde los poema grabados en los muros de la Alhambra hasta el futuro. Buscamos unir a las generaciones jóvenes con personajes de amplia trayectoria. Trenzaremos la cultura hegemónica con lo underground, e incluiremos géneros como la poesía, la novela y el ensayo unidos con el terror y la distopia».

Según Gallego, el primer concepto clave es cultura literaria, como disciplina que va más allá del libro. «Una literatura del siglo XXI, que supera el marco de lo escrito para entrar en lo audiovisual y en las artes plásticas». A través de la proyección documental, la creación de murales y la recuperación de jarchas en un recital performativo, se va a hacer protagonista a la Alhambra desde los cimientos de la tradición literaria.

La decana destacó igualmente la performance de la noche del día 4, marcada por la ecopoesía y que tendrá lugar en el paseo de los Nogales, y la presencia del trap, y con la charla conjunta de Chus Pato y Yung Beef en la plaza de los Aljibes. «No sólo nos ocuparemos de la novela, sino de géneros como el teatro, el cuento o la poesía. Uniremos a Salman Rushdie con Camila Sosa-Villada, emblema de la literatura 'queer'. En ensayo estará Cristina Rivera-Garza y Hervé Letellier. En el cómic estará Zeira Abirached. y en la poesía, Luis García Montero y Chus Pato, ambos Premios Nacionales». También habrá espacio para poetas locales a través de un acto organizado por la Asociación Diente de Oro.

Finalmente, Gallego afirmó que cultur_ALH quiere recuperar la función social de la literatura. «La Alhambra no sólo es un lugar de encuentro, sino que tiene que ser productora de cultura. Por eso, habrá talleres de poesía digital y edición independiente bajo el título de Taracea. La literatura no sólo debe ser una forma de evasión, sino generadora de pensamiento». Del mismo modo, destacó que el evento será sostenible en su relación con el medio ambiente, y será accesible para toda la ciudadanía. También se cuidará especialmente la igualdad entre géneros y procedencias. «Vamos a tener muy en cuenta los sures», indicó.

El programa completo del ciclo está en la página web https://www.alhambra-patronato.es/culturalh/