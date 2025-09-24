Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ruiz-Jiménez y Gallego, tras el acto de presentación de cultur_ALH. J. A. M.

Salman Rushdie encabeza el ciclo cultur_ALH en la Alhambra del 3 al 5 de octubre

La performance de la noche del día 4, marcada por la ecopoesía y que tendrá lugar en el paseo de los Nogales, y la presencia del trap, y con la charla conjunta de Chus Pato y Yung Beef en la plaza de los Aljibes

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:04

Mirar la Alhambra de una forma distinta, sabiendo que este es un monumento que no está sólo para conservar sino para inspirar, es el objetivo ... de cultur_ALH, un ciclo literario que se desarrollará en los espacios de la colina roja entre los días 3 y 5 de octubre, y que esta mañana han presentado en la sala de conferencias del Palacio de Carlos V el director general del Patronato, Rodrigo Ruiz-Jiménez, y la decana de la Facultad de Filosofía y Letras y coordinadora del ciclo, Ana Gallego. Un evento que tiene vocación de continuidad, y que, según el director del Patronato, quiere que se recuerde dentro de 75 años.

