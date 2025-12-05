Alfonso Mañas aporta datos muy reveladores sobre el origen de las suertes del toreo en la época romana

El escritor e historiador Alfonso Mañas Bastidas fue el protagonista de la ponencia celebrada ayer en el Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago con motivo ... de la presentación de su obra 'Tauromaquia romana y su continuación en la Tauromaquia española', organizada por el Capítulo Granada de la Fundación del Toro de Lidia.

El acto quedaba inaugurado con las palabras de bienvenida de su coordinador, Fernando Navarro, y la presentación del ponente, a cargo del escritor y doctor en Filología Hispánica Juan José Montijano Ruiz, prologada con unos versos del poeta Gerardo Diego.

El ponente, reconocido experto a nivel mundial en espectáculos anfiteatrales (gladiatura, cacerías y ejecuciones), justificó el origen de esta obra imprescindible en su deseo de llenar el vacío existente, a nivel bibliográfico, en torno al origen de la tauromaquia en la Edad Antigua. Una evidencia que ha reflejado en su libro por medio de valiosas fuentes, como mosaicos, relieves, frescos y textos. A lo largo de su oratoria hizo un paralelismo entre las suertes que componían la tauromaquia romana y las actuales, que cifró en trece: capear con trapo, matar con gladius y escudo, lanzada a pie, lanza corta y trapo, montar toros, saltar toros, salto con garrocha, desjarretar, mancornar, cesto, tinaja, pila y la suerte tesalia.

En su opinión, el honor más grande que se le podía hacer a un animal era llevarlo a la arena delante del pueblo romano, el más importante del mundo. De su importancia también hay constancia en los versos de Marcial,«Así luchan los toros, así caen los héroes», e incluso en el ensayo de Séneca sobre la ira, donde refleja que al toro le excita el color rojo.

Otros datos muy reveladores fueron el origen de la Tauromaquia en Roma, que fijó en torno al año 290 A.C. En concreto, dentro de las luchas (venatio) del hombre contra los rinocerontes, elefantes, tigres, leones o toros. Eran una muestra del poder de Roma (SPQR) tras las conquistas de sus enemigos en nuevas tierras y la captura de estas bestias desconocidas, que enseñaban al pueblo.

El diestro David Fandila 'El Fandi' inaugura hoy su temporada americana en la nueva plaza ecuatoriana de Machachi, donde comparte cartel con Borja Jiménez y la novillera Olga Casado frente a un encierro de Triana y La Viña. Su segundo compromiso en esta feria será mañana sábado en un festival, anunciado con José Andrés Marcillo, David Garzón, Marco Pérez, Sebastián Zurita, Olga Casado y Arias Samper. Se lidiarán astados de Triana, La Viña y Ortuña.

Por último, el novillero granadino Jaime de Pedro recogió hace pocas fechas el trofeo como triunfador de la Feria de Aldeanueva de Ebro. El joven espada regresó a España para asistir a este acto tras permanecer casi todo el mes de noviembre en México, participando en varios tentaderos junto al diestro César Rincon. Entre otros, en Las Golondrinas, Xajay, La Antigua, Barralva y San Pablo.