El 'agujero' lo entrega todo

Siguiendo la línea marcada por George Lucas en la saga Star Wars, The Hole retuerce su evolución para volver al principio. Primero fue The Hole. Luego llegó The Hole 2. Y ahora lo hace The Hole Zero, algo así como el Episodio 1 de un espectáculo que dio un salto mortal hacia atrás para variar el rumbo de las actuaciones musicalizadas que se venían haciendo en España y mezclar cabaret, circo, música en directo, humor y todo lo que se les ponga por delante a sus artistas. La nueva entrega ha aterrizado en Granada y se establecerá en la ciudad durante los próximos diez días –hasta el 25 de este mes–. Tras atraer a más de un millón y medio de espectadores con sus dos primeras versiones, éxito internacional incluido, The Hole, según sus propios promotores, «regresa para mostrarnos cómo empezó todo».

Y todo empezó en Nueva York, en la Nochevieja de 1979 y en una mítica discoteca: Studio 54. Ahí está el origen de este loco club. Y como punto de partida que es el espectador no necesita haber visto las dos entregas iniciales para engancharse a esta tercera y disfrutar con la histriónica presentación de Manu Badenes, maestro de ceremonias que hace las veces de MC discotequero, o con la exuberancia vocal de La Diva, interpretada por Loreto Calero, una valenciana de imponente estilo sobre el escenario y experimentada artista en el formato del musical, faceta en la que ha desarrollado gran parte de su carrera.

A ambos les acompañan un elenco de artistas, entre los que destacan los Harlem Cuban Kings y los chicos de Seguridad. Los ochos integrantes de la compañía cubana despliegan sobre el escenario acrobacias aéreas imposibles, de las que cosquillean el estómago del espectador hasta que tocan suelo otra vez. En este apartado, The Hole Zero ha subido un escalón, con números muchos más arriesgados que en sus dos episodios anteriores (o posteriores). Y la pareja de forzudos 'seguratas' ofrece una serie de ejercicios de equilibrios inimaginables en dos tipos de talla XXXL.

Fiesta multicolorida

Bajo la dirección artística de Esteve Ferrer, actor de larga experiencia y uno de los más prolijos, premiados y solicitados directores de escena del país en la actualidad, The Hole Zero plantea al público un 'fiestón' por todo lo alto, bajo un techo negro como un agujero que envuelve al espectador y que le hace olvidarse, en el caso de Granada, que se encuentra bajo una carpa circense desplegada sobre el albero del coso taurino de la Monumental de Frascuelo. Y más todavía si el lugar escogido para presenciar el show es una de la mesas 'café-cantante' que rodean un escenario con reminiscencias puramente 'cabaretianas', obra de Miguel Brayda, premio nacional de escenografía. La luz juega un papel fundamental en ese escenario y ahí se deja ver la mano de Juanjo Llorens, uno de los diseñadores de iluminación más reconocidos en el mundo de las artes escénicas del territorio nacional,

Lo mejor es ir a verlo. Y disfrutar con las mentiras de La Terremoto –la vedette madrileña Pepa Chaparro– o con el 'groove' de la voz de Dj Santera –Bilonda Mfunyi-Tshiabu–. Hoy y mañana habrá dos sesiones (19.30 y 22.00 horas) y el domingo otras dos (18.00 y 20.45 horas). Del martes 20 al jueves 22, una sola (20.30 horas, con 20% de descuento) y dobles sesiones otra vez el fin de semana del 23 al 25 (mismos horarios).