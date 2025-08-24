Adiós a agosto con mucha música

COTE CALMET: EL HOMBRE QUE ESTÁ EN TODOS LOS SITIOS

Señalado como uno de los bateristas más versátiles de Dublín, su segunda casa antes de ... venir a Granada, el músico peruano Cote Calmet empezó en la adolescencia a golpear parches, poco después ya actuaba con una Big Band y pasó a ser uno de los músicos de sesión más solicitados de Lima. Su álbum de debut fue 'Phisqa' que da nombre a su colectivo, diferente en cada país y que aquí se formó con caras muy conocidas de la escena y amigos de todo tipo de promiscuidad sonora en un disco inagotable. Pero más allá de su marca propia, Cote debe tener un pacto con el diabólico en alguna rotonda porque no hay concierto en el que no esté, y de todo tipo de música. Se ha convertido en un intenso agitador desde sus parches y seguramente sea el músico más omnipresente de la ciudad en el caso de que no sean varios hermanos gemelos a la vez. También ha publicado un método para jóvenes bateristas, pero, ¡ay! ¡No revela su secreto: el don de la ubicuidad! Motoriza la Jam de Oolyakoo el miércoles (22h).

DARK LIBRA: CORAZÓN PARTÍO

Conocimos a la eficaz multiinstrumentista majorera Teté Sendín en bandas como MOJØ y anteriormente Soundset, donde su valiosa contribución despertó más de un interés, y se puede decir que creó escuela en las bajistas, granadinas, que son numerosas en la actualidad. Junto a Ángel Quijano (antes en Marion o Leone) firma el dúo D.L, ampliado a trío si procede con el antiguo miembro de Koel, Ángel Sánchez. Hijos de la post-pandemia, la banda debutó en 2023 con «Music for a Weird Thrift Shop», un álbum que marca bastante la diferencia de la previsible realidad musical actual, tanto local como estatal. A finales de 2024 y principios de 2025 han lanzado un doble single que representa la dualidad de la banda, el corazón partido que tienen entre la parte orgánica y rockera «Breathe»(2025), y por otro la tendencia electrónica «Waves»(2024). Estarán el jueves (21h) en la Caleta de Salobreña y el domingo (18h) en el 18 Nudos costero.

WHITE COVEN: DUROS Y AL VIENTRE

Desde Zaragoza llega la banda capitaneada por las explosiva Sara Lapiedra, frontwoman de armas tomar y letrista del grupo, que se compone por trotados músicos de la ribera del Ebro: David Bueicheku, Juan Cervera y Mario Gutiérrez en las guitarras (¡3!), a los teclados Josete Meléndez, con Carlos Viejo y Daniel Penón en la rítmica. El grupo resultó de la colisión entre los anteriores The Old Shelter y Almost Famous, con el objetivo de fabricar una marca de 'caña maña' al viejo estilo: Hard Rock con toques progresivos, de Blues, de Rock and roll o incluso de Funky en ocasiones. Duros, mucho. Estarán en la Cochera de La herradura el jueves (22h).

FRANCISCO LÓPEZ: PIANO BOHEMIO

En la nómina de pianista s que actúan diariamente en el Bohemia, uno de los últimos en sumarse al cartel ha sido Francisco López, histórico de los teclados en Granada que ha militado en bandas como Los Ángeles o Mike Kennedy con los Bravos. En 2022 realizó durante medio año un crucero musical por el Danubio llegando a tocar en los trece países ribereños. Franscisco estará la noche del viernes (todas las noches de viernes) en el Bohemia Jazz Café (22h).

OMAR MONTES: RAP MEDIÁTICO

El del barrio madrileño de Pan Bendito, cuna de notables y populares rimadores como El Langui, Gitano Antón o Moncho Chavea, puede ser el más conocido de todos por su habitual presencia en los medios de comunicación y su participación en numerosos espacios televisivos de toda pinta y pelaje; también ha sido carne de la prensa rosa por su cercanía al apellido Pantoja, y en la serie 'El Principito es Omar Montes' se relata en varios episodios sus inicios. Montes fue boxeador 'antes que fraile', y de los buenos, que llegó a ser campeón de España de los Welter. Comenzó a ganar notoriedad con la publicación de sus primeros temas semi aflamencados, si bien lo que le catapultó a la fama entre el gran público fue su participación en diferentes programas televisivos. En la Pandemia organizó una ONG unipersonal repartiendo comida entre los más necesitados de su barrio, que no todo van a ser cadenazas de oro al cuello. Estará en el coliseo de Atarfe el viernes (22h).

JOLÍS: JOLÍS BONITO

José Luis Gualda se asomó a la música a principios de los sesenta, cuando era casi un niño, un 'meritorio' como se decía antes, que seguía los grandes nombres del momento hasta llegar a tocar con ellos. Ha encadenado numerosas marcas como el Dúo Eléctrico, Mensajeros, Dofus, Piñonate, Bang, Hom... Hasta poner su nombre de pila a un disco propio: 'Fénder Swing', un homenaje instrumental a su idolatrado Hank Marvin de los Shadows; un cedé (luego dos más) que fue el primer 'disco de oro' de un artista granadino en mucho tiempo. En los dos miles se ha reconvertido en un riguroso y adusto cantante de canción francesa clásica, con homenajes a Brel y la Piaf y otros mitos de la chanson, interés que luego ha extendido a otras lenguas romances como el italiano y el portugués. El activo Jolís no para quieto, y ahora resume todos sus perfiles en un único concierto, 'Canciones Bonitas', que interpretará en el Jardín Nazarí de Vélez el sábado (22h).

ELSA BHÖR: EL SONIDO DE LA CALLE

Elsa Bhör es un proyecto de música que nació en las calles de Granada, punto de encuentro y espacio de intercambio creativo entre artistas de diferentes estilos y procedencia. A finales de otoño de 2011 tuvo lugar el origen de la banda, participando en el festival 'El Arte viene a ti' en la Alpujarra Granadina. La banda lleva a gala haberse formado en el Albayzín, más concretamente en la plaza El Huerto de Carlos, un paraje conocido por ser cosmopolita punto de encuentro de músicos y artistas, aunque también mencionan la localidad almeriense de San José, en Cabo de Gata como lugar de origen. En 2021, y tras tres referencias discográficas editadas anteriores, Elsa Bhör edita su cuarto disco titulado 'Tirar de una idea'. Para la grabación de este trabajo contaron con colaboraciones de lujo: el ubicuo percusionista granadino Zeke Olmo, el repentista cubano Alexis Díaz Pimienta y el estelar trompetista inglés David Defries. Se les puede escuchar en La Lolaina de Nigüelas el domingo (22h).

CANDELAIGHT: MÚSICA CON OLOR A CERA

Con ese nombre se presenta una serie de conciertos íntimos que se celebra en espacios emblemáticos, ofreciendo una experiencia musical inolvidable. La magia de la música en vivo se fusiona con la cálida iluminación de cientos de velas, creando una atmósfera íntima y envolvente. Estos eventos, se han convertido en un referente cultural en la ciudad, presentando una amplia variedad de repertorios que abarcan desde la música clásica hasta tributos a bandas contemporáneas en lugares como el Carmen de los Mártires, la Basílica de San Juan de Dios o el Hotel Santa Paula. En las dos sesiones de este domingo (19h y 21h) en el mencionado hotel de la Gran Vía, sonarán piezas del compositor Hans Zimmer en la primera, y material de Coldplay en la segunda.

FUNK SISTERS FAMILY: ES HORA DE BAILAR

Cuando se juntan dos mujeres potentes en la voz y poderosas en la escenificación, se desata la alegría y el espectáculo. Yoio Cuesta y Susana Ruiz aparcan el jazz y basculan hacia el disco funk liderando un octeto compuesto por los más contrastados instrumentistas del genero. Interpretan musculosas adaptaciones de los grandes bailables disco/funk que sonaban sin descanso en las pistas de baile de todo el mundo a finales de los años 70 con una puesta en escena elegante y llena de energía. El domingo en el Paseo de las Flores (22h) clausuran el ciclo 'Música en los Rincones' de Salobreña por este años.