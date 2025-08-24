Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adiós a agosto con mucha música

Concierto recomendados esta semana en Granada

Juan Jesús García

Domingo, 24 de agosto 2025, 08:09

COTE CALMET: EL HOMBRE QUE ESTÁ EN TODOS LOS SITIOS

Señalado como uno de los bateristas más versátiles de Dublín, su segunda casa antes de ... venir a Granada, el músico peruano Cote Calmet empezó en la adolescencia a golpear parches, poco después ya actuaba con una Big Band y pasó a ser uno de los músicos de sesión más solicitados de Lima. Su álbum de debut fue 'Phisqa' que da nombre a su colectivo, diferente en cada país y que aquí se formó con caras muy conocidas de la escena y amigos de todo tipo de promiscuidad sonora en un disco inagotable. Pero más allá de su marca propia, Cote debe tener un pacto con el diabólico en alguna rotonda porque no hay concierto en el que no esté, y de todo tipo de música. Se ha convertido en un intenso agitador desde sus parches y seguramente sea el músico más omnipresente de la ciudad en el caso de que no sean varios hermanos gemelos a la vez. También ha publicado un método para jóvenes bateristas, pero, ¡ay! ¡No revela su secreto: el don de la ubicuidad! Motoriza la Jam de Oolyakoo el miércoles (22h).

