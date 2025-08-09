Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El acta notarial que otorga plenos poderes a Ruiz Alonso. IDEAL

Un acta notarial cambia el relato de las últimas horas de Lorca

Inédita. En abril de 1936, Primo de Rivera dio plenos poderes a Ruiz Alonso para reorganizar la Falange. Los Rosales no podrían haber salvado nunca al poeta, porque no peleaban con un rival político, sino con su jefe

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Sábado, 9 de agosto 2025, 23:57

Redondear el relato de los hechos que condujeron al asesinato del poeta granadino Federico García Lorca en la madrugada del 18 de agosto en el ... Barranco de Víznar se ha convertido en uno de los grandes retos para multitud de investigadores, desde muy poco después de que este lamentable suceso se produjera. Algunos han incidido sobre su posible lugar de enterramiento, aún no encontrado pese a que se han desarrollado un buen número de campañas de excavación en el lugar señalado de su ejecución y aledaños. Otros, sobre los días previos a su detención, desde su llegada de Madrid en la noche del 13 de julio huyendo de la crispación de la capital y para celebrar su onomástica y la de su padre –18 de julio, día de San Federico– en familia.

