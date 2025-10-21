Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Manuel Titos a la izquierda, con el diploma que le acredita como ganador del Premio. LUCÍA RIVAS

La Academia de Buenas Letras otorga a Manuel Titos el Premio Francisco Izquierdo

El paduleño José Antonio Cordón, profesor de la Universidad de Salamanca, ingresa en la institución como académico correspondiente

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Martes, 21 de octubre 2025, 00:30

Comenta

El acto de inicio del curso de la Academia de Buenas Letras de Granada se desarrolló en la tarde de ayer en el Paraninfo de ... la Facultad de Derecho. Durante este, el catedrático y escritor Manuel Titos recibió el Premio Francisco Izquierdo en reconocimiento de su actividad literaria, y el profesor paduleño José Antonio Cordón, quien desarrolla su labor en la Universidad de Salamanca, ingresó como académico correspondiente, tras pronunciar un brillante discurso en torno a los paratextos, todos los elementos que rodean al libro en sí.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los pensionistas que no van a cobrar la paga extra esta Navidad
  2. 2 La ayuda de hasta 1.600 euros que pueden solicitar los nacidos entre 1962 y 2002
  3. 3 Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar
  4. 4 Las administraciones donde más toca la Lotería de Navidad en Andalucía: una está en Granada
  5. 5

    Una errata en la orden de derribo retrasa la demolición de la huerta de la Mariana de Granada
  6. 6 El Gobierno aprueba pantallas acústicas y nuevo pavimento en la Circunvalación de Granada, la N-432 y la N-340
  7. 7 La UGR niega haber autorizado un acto de Vito Quiles en la facultad de Derecho
  8. 8

    El Covirán asume los problemas en ataque y acude al mercado buscando un refuerzo
  9. 9 Roba la ropa de una casa, se la pone para robar en otra, se lleva una bici y lo sorprenden montado en ella
  10. 10

    Ángel Ibarra se retira: «Hemos conseguido que Granada acoja el acelerador con interés y con cariño»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Academia de Buenas Letras otorga a Manuel Titos el Premio Francisco Izquierdo

La Academia de Buenas Letras otorga a Manuel Titos el Premio Francisco Izquierdo