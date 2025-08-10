Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fernado Martínez López

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:34

No sabía que sus padres lo habían concebido una noche de pasión en aquel SEAT 600 mientras en la radio Nino Bravo cantaba «Al partir, ... un beso y una flor…» el mismo día que dejó de respirar tras un accidente de tráfico. Lo que sí pertenecía a la memoria familiar, rodeado de un halo mítico, era el hecho de que su madre lo hubiese parido en ese mismo 600 nueve meses más tarde incapaz de llegar a tiempo al hospital después de romper aguas. Fue, según le contaron, como una película de acción, el motor rugiendo en el trayecto entre el pueblo y la capital, un pañuelo agitado por la ventanilla, los dolores del parto, «¡Párate que el niño ya está aquí!», y un alumbramiento en el arcén a la sombra de uno de los pinos que ribeteaban la carretera.

