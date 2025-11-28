2026 será el 'año Cero'

«Pronto aprendí, que en la penumbra es donde se ve brillar, la extraña luz con que la locura desnuda la realidad», así comienza José ... Antonio García, cantando sobre un medio tiempo, el tema que supone el regreso a la actividad creativa de los granadinos 091. El próximo miércoles 3 se hará pública la primera canción (vídeo incluido) del nuevo disco de los Cero. 'No tiene sentido escapar' es una de las diez piezas que compondrán su décima colección de canciones (contando con los dos directos), y la segunda referencia desde su primera 'resurrección' en 2016.

'La otra vida' supuso en 2019 el regreso a la plena actividad de la icónica banda, con ese disco retomaban la actividad creativa detenida en 1995 con el álbum 'Todo lo que vendrá después'. En este largo periodo tan solo dos referencias en directo, una de despedida y otra de bienvenida (más su versión pirata del segundo 'Último concierto' desde el Palacio de Deportes) habían completado su discografía. Un trabajo que, en cierta forma, quedó lastrado por la pandemia, que imposibilitó su correcto desarrollo en directo y que ya tiene continuidad. El programa de festejos incluye la progresiva revelación cada quince días de otros cuatro temas, antes de que en febrero se publique definitivamente el álbum (del que guardan el título bajo siete llaves) y la posterior gira de estreno.

El pasado festival del Zaidín, donde actuaron, había curiosidad por saber si alguna de las nuevas canciones se hubiera podido testear en público, pero la expectación se evidenció como excesivamente prematura. Y es que en esas fechas la grabación estaba terminada, ya que comenzó en octubre de 2024 y ha ido completándose intermitentemente hasta el verano de 2025. El núcleo duro del grupo, José Ignacio, Tacho, José Antonio y Jacinto (Víctor Sánchez completa la alineación de directo) se encerró en el estudio 'El cobertizo' del ingeniero Carlos Díaz, en la carretera de la Zubia, para ir confeccionando ese repertorio bajo la tutela de Raúl Bernal, teclista de Lapido en solitario y 'Cero por un día' en su momento. El disco saldrá en el sello multinacional Universal, la sexta empresa que atesora su cancionero desde 1984, curiosamente ahora compartiendo catálogo con Los Beatles y los Stones, ahí es nada.