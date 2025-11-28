Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Los granadinos 091 en el pasado Zaidín Rock. J. J. G

2026 será el 'año Cero'

'No tiene sentido escapar' es la primera canción de lo nuevo de 091

Juan Jesús García

Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:54

Comenta

«Pronto aprendí, que en la penumbra es donde se ve brillar, la extraña luz con que la locura desnuda la realidad», así comienza José ... Antonio García, cantando sobre un medio tiempo, el tema que supone el regreso a la actividad creativa de los granadinos 091. El próximo miércoles 3 se hará pública la primera canción (vídeo incluido) del nuevo disco de los Cero. 'No tiene sentido escapar' es una de las diez piezas que compondrán su décima colección de canciones (contando con los dos directos), y la segunda referencia desde su primera 'resurrección' en 2016.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio en Málaga, era de Granada
  2. 2 Piden cárcel para una concejal de Igualdad por pegar presuntamente a una mujer para tapar una agresión sexual
  3. 3 Roba 8.000 euros del dormitorio del matrimonio de ancianos al que cuidaba en un pueblo de Granada
  4. 4 Si esta mañana has pasado por estas dos calles de Granada podrían haberte multado con un dron
  5. 5 Arde la central de contadores de un bloque en Pinos Puente sin ningún contrato de luz
  6. 6 La investigación apunta a una muerte por asfixia en el crimen de la granadina Concha
  7. 7 La pastelería y panadería 100% sin gluten que arrasa en Granada: «Todos los días agotamos los productos»
  8. 8

    Las 69 viviendas en el Camino de Ronda que empezarán a construirse en primavera
  9. 9 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  10. 10 El frente frío trae lluvia a Granada en menos de 48 horas: zonas más afectadas de la provincia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal 2026 será el 'año Cero'

2026 será el &#039;año Cero&#039;