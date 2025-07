La 14ª edición del Festival Internacional Swing convertirá a Monachil en un gran salón de baile al aire libre

Ideal Miércoles, 16 de julio 2025, 11:38 Comenta Compartir

La diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha presentado la 14ª edición del Festival Internacional Swing Monachil, junto al alcalde del municipio, José Morales, y la directora del certamen, Sandra Bullejos. El evento, que se celebrará del 18 al 20 de julio, vestirá de gala de nuevo a esta localidad situada a los pies de Sierra Nevada y la convertirá en un gran salón de baile al aire libre con música en directo, fiestas temáticas y numerosas actividades.

Caracuel ha subrayado que «este festival no solo llena de vida las calles de Monachil, sino que también posiciona a nuestro territorio como referente del turismo cultural y musical. Cada verano desde 2012, cientos de visitantes acuden movidos por el swing y por una propuesta artística que apuesta por la calidad y la diversidad».

Además, la diputada ha indicado que «Monachil, con su incomparable entorno a los pies de Sierra Nevada, se convierte durante estos días en el escenario perfecto para este festival, demostrando cómo la Cultura puede dinamizar nuestros municipios, atraer turismo de calidad, y poner en valor nuestra riqueza patrimonial y natural».

Por su parte, el alcalde de Monachil, José Morales, ha señalado que «en el año 2012 arrancamos este proyecto innovador y pionero, que ha supuesto un efecto expansivo en toda la comunidad andaluza. En estos años se han creado asociaciones y comunidades de baile dedicadas al aprendizaje de este género y actualmente hay distintos formatos de festivales y encuentros Swing en todas las provincias andaluzas».

Programación

Como novedad, esta edición del Festival Swing de Monachil 2025 ofrece una pista de baile más amplia y nuevos espacios para espectadores, si bien cada jornada tendrá una ambientación diferente. El evento contará con una programación musical que incluye bandas nacionales e internacionales como la Honey River Jazz Band (Algeciras), The Good Men, con su homenaje a Benny Goodman y las Big Bands, Radio Crooner, Arturo Cid Blues Gang, The Big Jamboree (Cataluña), Danzad Malditas, y artistas más internacionales como los suecos Jump 4 Joy y el sexteto británico Jackson Sloan & The Drew Davies Rhythm Combo.

Además, los asistentes podrán participar en clases y exhibiciones de baile de distintos estilos como Lindy Hop, Balboa, Solo Jazz, Charleston o Tap y Jive, a cargo de reconocidos profesionales del ámbito nacional e internacional como los italianos Dimitri & Alexia (Italia), Miguel & Leonor de Swing Makers Granada y Héctor San Andrés, junto a Roser Ros.

El viernes día 18, arrancará con una 'noche clandestina' inspirada en las fiestas secretas de los años 50 y 60. El sábado 19, se celebrará la 'Savoy Night', en homenaje al legendario salón de baile de Harlem donde nació el Lindy Hop. El festival se despedirá el domingo 20 con una 'Vintage Pool Party' en la piscina del Hotel Granada Palace de Cájar, un evento cargado de música y glamour.

