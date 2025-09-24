120 poemas con «música interior»

Ideal Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:11 Comenta Compartir

José Antonio Suárez ha reunido en 'Melodías Sagradas', editado por Cuadranta, más de 120 poemas escritos a lo largo de dos décadas, en una obra que se organiza en tres bloques —Cielo, Limbo y Tierra—, que trazan un recorrido desde la creación hasta la muerte, con un marcado acento espiritual y social.

José A. Suárez López es periodista e investigador cultural y autor andaluz, que ha dedicado su trayectoria a explorar el vínculo entre palabra, memoria y territorio. Ha desarrollado investigaciones sobre mística, judaísmo sefardí y tradición oral andaluza.

En Melodías Sagradas destaca un poema dedicado a Federico García Lorca, situado en la sección del Limbo, ese espacio intermedio entre cielo y tierra donde habitan las almas que trascienden su tiempo. La presencia de Lorca no es casual: su figura sigue siendo un referente esencial para entender la poesía contemporánea en español. José Antonio Suárez lo evoca como «príncipe de los poetas», consciente de que la «voz lorquiana, apagada por la violencia, continúa resonando en generaciones posteriores».

La influencia de Lorca se advierte en la musicalidad, la imaginería simbólica y el compromiso ético de muchos poetas actuales, que, como Suárez en este poemario, recogen el legado de su duende para dotar a la palabra de fuerza creadora y de resistencia frente a la ruptura del mundo.

Melodías sagradas es su primera gran obra poética, síntesis de más de dos décadas de creación. En ella recoge un corpus de poemas que abren el alma a lo invisible, invitan a la contemplación y desafían al olvido.

El autor explica que muchos de estos versos nacieron durante paseos por el campo. «Se me venían los poemas al atardecer y empecé a grabarlos y luego reescribirlos y pulir hasta darles forma», señaló. Algunos llegaban acompañados de música interior, lo que dio origen al título del libro: Melodías Sagradas. No en vano, varias de esas composiciones han sido recreadas musicalmente con ayuda de inteligencia artificial y versionadas por músicos.

Melodías Sagradas ya puede encontrarse en cerca de 200 librerías de toda España y se puede solicitar en cualquier punto de venta bajo encargo. En palabras del propio autor, el mensaje que recorre estas páginas es una llamada a «volver al principio, al himno del amor, a la vida sencilla y a lo sagrado que habita en la naturaleza».