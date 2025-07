1001 Músicas-CaixaBank: Un viaje sonoro hacia el futuro cultural de Granada

IDEAL Lunes, 7 de julio 2025, 18:12 | Actualizado 18:28h. Compartir

La quinta edición del Ciclo 1001 Músicas-CaixaBank se erige como una de las propuestas más creativas y esperadas, consagrándose al apoyo incondicional a la Candidatura de Granada como «Capital Europea de la Cultura 2031». El 1001 no solo celebra la riqueza musical, sino que también busca potenciar el valor cultural de la ciudad. Con un programa que aboga por la transversalidad de propuestas, 1001 Músicas-CaixaBank llevará la música a diferentes espacios escénicos reconocidos y emblemáticos de Granada. Entre ellos, el Palacio de Congresos, la Plaza de Toros, el Teatro CajaGranada y la Industrial Copera se transformarán en escenarios vibrantes donde la diversidad sonora y la intergeneracionalidad se darán la mano.

El ciclo de este año promete ser una experiencia única que fusiona géneros musicales variados y talentos de diferentes épocas, haciendo palpitar el corazón de Granada al ritmo de las melodías más cautivadoras. En esta fiesta de la música, los asistentes tendrán la oportunidad de experimentar un amplio espectro musical, desde sonidos tradicionales hasta innovaciones contemporáneas.

Una de las grandes atracciones de esta edición será la mítica banda escocesa Travis, pioneros del rock alternativo. Formados en la Escuela de Arte de Glasgow a mediados de los años noventa, esta icónica agrupación ha dejado una huella indeleble con su estilo distintivo y sus letras emotivas. Con Fran Healy a la voz principal y guitarra rítmica, Dougie Payne en el bajo, Andy Dunlop en la guitarra principal y banjo, y Neil Primrose en la batería, Travis ha cocinado a fuego lento una trayectoria impresionante que ha ganado múltiples discos de platino y premios BRIT.

Los fanáticos de la música podrán deleitarse con los himnos que han marcado generaciones, entre ellos temas legendarios como «Sing», «Closer» y «Flowers in the Window». Cada acorde y frase evocativa de sus canciones transporta a los oyentes a momentos de reflexión y celebración. No es de extrañar que artistas de la talla de Elton John y Graham Nash hayan elogiado su trabajo, consolidando a Travis como referentes en la escena musical internacional.

En un giro emocionante, Travis estrenó a principios del año pasado su nuevo sencillo «Gaslight», además de lanzar su décimo álbum de estudio, «L.A. Times». Esta nueva etapa refleja su evolución artística, brindando a los fans tanto nostalgia como frescura.

No pierda la oportunidad de disfrutar del mejor rock alternativo en directo. Las entradas para el concierto de Travis en el marco del Ciclo 1001 Músicas-CaixaBank, bajo el atractivo título «Casual Blue Experience», estarán disponibles exclusivamente a través de Oferplan Granada de IDEAL. Y lo mejor de todo: podrá adquirir entradas en zona preferente de Platea 1 al precio de Anfiteatro Lateral. La cita es el 24 de julio de 2025, una fecha que promete ser épica en la agenda cultural de Granada en el Palacio de Congresos a las 22:00 horas.

Así que, prepárese para sumergirse en una velada inolvidable, donde la música y la cultura se entrelazan para celebrar el pasado, presente y futuro de Granada como un baluarte de creatividad. ¡La magia del Ciclo 1001 Músicas-CaixaBank lo espera!

