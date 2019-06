La zarzuela abre la programación del Corpus TRICIA GONZÁLEZ Desde las once de la noche habrá un espectáculo para inaugurar la feria FERNANDO ARGÜELLES Sábado, 15 junio 2019, 16:04

El Corpus 2019 ya está aquí. En este ocasión será la zarzuela la encargada de levantar el telón festivo de la ciudad, ya que en el Teatro Isabel la Católica se desarrollará el primer acto de la programación oficial de la feria.

Será a las 20'00 horas, con la representación de la obra 'Los arrastraos' a cargo de la Asociación Músico-Coral Federico García Lorca. Una hora más tarde, ya en la caseta del Ayuntamiento en el recinto ferial, los acordes de la Orquesta Arrayán comenzarán a animar a los visitantes del recinto, en una noche en la que cobran importancia las llamadas 'cenas de socios'. Se trata de una costumbre antigua de las casetas tradicionales, unas horas en las que estos recintos permanecen cerrados, incluso con las cortinas echadas, mientras en su interior disfrutan de una cena de gala exclusivamente los socios que conforman cada caseta. Según van terminando las cenas, las casetas comienzan a abrirse para todo el público.

Casi de forma paralela, a partir de las once de la noche comienza a llenarse la explanada contigua a la portada de la feria. La gente espera, como de si Nochevieja se tratara, que las manecillas del reloj se junten a las doce en punto para que se haga la luz y quede inaugurada la feria. Mientras llega ese momento, se desarrollará un espectáculo en el que se contará con la participación de la Escuela Municipal de Flamenco Reina Sofía, el Grupo Municipal de Bailes Regionales y el grupo musical Sognare. Además, no faltará el espectáculo pirotécnico que anticipará el encendido de la portada. Recordamos que este año se estrena portada, siendo la misma una reproducción del Arco de las Granadas de la Alhambra. Una vez que sus luces estén encendidas, Granada no dará descanso a la diversión durante una semana.