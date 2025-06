Debut ganadero de El Fandi en el primer festejo del abono

El abono de la feria taurina del Corpus tendrá esta tarde, a partir de las 19:30 horas, un arranque realmente atractivo. A la presencia ... destacada de jóvenes valores de la tierra se une el debut ganadero en el serial de David Fandila 'El Fandi' con su hierro de Trinidad. Toda una responsabilidad, que se une a la que ya tiene como matador de toros por su doble compromiso en la feria: mañana jueves, en la festividad del Corpus Christi, y el sábado con la corrida lorquiana y la vuelta de los toros de Victorino Martín.

En el cartel de esta novillada están anunciados Rafael Fandila, de la Escuela Taurina de Motril, Iván Rejas (E.T. Atarfe), Gustavo Martos (E.T. Atarfe), Nicolás Cortijo (E.T. Albacete), Pablo Fernández (E.T. Atarfe) y Armando Bustos (E.T. Motril). El festejo forma parte del II Circuito de novilladas sin picadores, impulsado por la Diputación y el Capítulo Granada de la Fundación del Toro de Lidia.

No es la primera vez que saltan al ruedo novillos de David Fandila 'El Fandi' en la Monumental de Frascuelo. La presentación, fuera de feria, tuvo lugar el 4 de enero de 2014, en el contexto de una becerrada a beneficio de la Fundación Banco de Alimentos.

Primera finca

La faceta como ganadero de David Fandila 'El Fandi' nació en 2004 a raíz de la compra de su primera finca. Recuerda que «era muy chica. Había ganado y un hierro y lo modifiqué porque quería hacerlo personal». Ahí empezó su aventura, «no como ganadero, sino como amante del toro y del caballo». En ese amor influyó mucho la familia Miranda: «Tuve la suerte de vivir en la casa de los ganaderos Rafael Miranda y Javier Moreno y a partir de ahí descubrí un mundo que me apasionaba y todo ese trabajo que se hace en el campo». Cuando tuvo la oportunidad de tener algo propio, disfrutaba con los herraderos acompañado por sus amigos y con los tentaderos, junto a los compañeros de profesión. «Toreaba mis propios experimentos, pero nunca con las miras puestas en lidiar ni ser ganadero. Lo veo complicadísimo». Hoy por hoy, las pretensiones no van más allá de lidiar una novillada sin picadores de forma excepcional. De momento, «no me compensa el mal rato que se pasa ni esa inseguridad de algo que uno no controla».

En cuanto a su procedencia, la ganadería de Trinidad, es de Juan Pedro Domecq y Parladé. «La primera camada de vacas que tuve fue de Miranda y Moreno, luego metí una parte de Jandilla con el hierro de Yerbabuena, de Ortega Cano y, a partir de ahí, se ha refrescado todo con vacas de Salvador Domecq y de Ricardo Gallardo, Fuente Ymbro».