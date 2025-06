«Me ilusiona encender el ferial porque considero Granada mi casa»

Pepe Moreno Granada Sábado, 14 de junio 2025, 00:14 Comenta Compartir

De los 179.379 mayores de 18 años censados en la ciudad, le ha tocado la papeleta a Alba. Esta joven, natural de Montilla, será la persona que tendrá el honor de pulsar el botón de encendido de la portada del recinto ferial del Corpus 2025. La noticia le pilló por sorpresa. «Ni sabía que una persona desconocida entraba en el sorteo para hacer esto». Pero ahora, después de asimilar que el sábado por la noche será la protagonista, siente un gran orgullo. «Me hace mucha ilusión porque considero Granada como mi casa y me alegra que se me considere granadina. Me emociona representar a la ciudad y que me hayan dado esta oportunidad», comenta.

Alba Carrasco llegó a Granada en 2011 para estudiar la carrera de Traducción e Interpretación en la UGR. «Siempre he sentido que tenía una conexión especial con esta ciudad». Y no iba muy desencaminada. Aquí se enamoró de la que es su pareja, aquí ha nacido su hijo y aquí se ha quedado. «Aunque sea de adopción, realmente me siento granadina». Será un día especial para Alba. Una jornada para el recuerdo, pero también reconoce la responsabilidad que supone. «No me esperaba esta tensión mediática».

Ampliar Alba junto a su familia. IDEAL

Tras el sorteo virtual que hizo el Ayuntamiento de Granada, Alba recibió una llamada. «Era un número que no tenía guardado y no cogí porque creía que era 'spam'. Más tarde me escribió la concejala de Fiesta, Carolina Amate. Estuvimos hablando y ya me contó todo. La verdad es que me pilló fuera de juego», relata a IDEAL.

Alba Carrasco cuenta que disfrutaba más del Corpus de Granada en su época de estudiante. «Ahora con mi hijo tengo menos tiempo, pero una buena feria siempre gusta. Cuando crezca un poco, no quedará más remedio que llevarlo», dice entre risas.

La Feria del Corpus de Granada comienza el sábado con el tradicional encendido de portada a las 23.00 horas. Además, este año se estrena otra portada secundaria en la calle La Reja, con acceso por Joaquina Eguaras. Habrá espectáculo de fuegos artificiales y un concierto de Carlos Baute en la caseta institucional del Ayuntamiento y la Diputación en el recinto ferial de Almanjáyar.

La portada principal sigue ubicada en la calle Casería del Cerro, y, con 26 metros de anchura y 21,50 metros de altura, vuelve a reproducir la Puerta de las Granadas mediante módulos metálicos decorados con cajonería de madera e iluminada con un total de 15.200 lámparas 6 LED con potencia de 7.600 watios. La secundaria, que dignifica el acceso desde Joaquina Eguaras, como habían venido pidiendo desde la Federación de Asociaciones de Casetas Tradicionales de Granada, está ubicada en la calle La Reja.

Según detalló este pasado jueves la alcaldesa, construida también a base de módulos metálicos decorados con cajonería de fibra tiene una anchura de 12,90 metros y una altura de 11.70 metros y el total de puntos de luces, en este caso lámparas de 2 LED, asciende a 27.212 bombillas.