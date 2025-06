Una fiesta 'morentiana' encumbra el Corpus

Hay ferias de renombre, de solera labrada a lo largo de los años y también extremadamente divertidos. El Corpus Christi de Granada pertenece a las ... tres categorías gracias a días como este pasado viernes, una jornada tormentosa con rayos y truenos que acabó con la fiesta flamenca de un cantaor como Kiki Morente en Por Peteneras. Casi nada para una caseta 'morentiana' que invitó al 'sarao' a otros artistas como Niños Mutantes y Antonio Arias por una buena y más que justificada causa.

La cita de excepción respondió a la primera edición de la gala de premios Por Peteneras, una iniciativa solidaria y en colaboración con la Fundación Enrique Morente, ese ente que se encarga de difundir y reivindicar la obra del artista por todo el mundo. Una figura que la caseta de la calle El Vito, presidida este año por Diego Raya –inmejorable estreno– respeta y reconoce con su gran mural año sí, año también. Pero del homenaje se pasó este Corpus a todo un 'atracón' de cultura 100% granadina.

Antes de la entrega de estatuillas, una actuación inolvidable de El Niño Garbanzo puso patas arriba la Por Peteneras con un repaso 'indie' a la altura de la ocasión –y otros éxitos feriantes–. Tanto fue así que la banda invitó al escenario a unos maestros de la escena de la capital. Nani Castañeda y Migue Haro, mitad de Niños Mutantes, no dudaron en coger el bajo y la batería para interpretar 'Errante', himno absoluto de la música española. Así lo reflejaron los 'peteneros', que corearon cada estrofa sin olvidar el estribillo.

Tras su aparición, los ilustres músicos recibieron el premio Marca Granada Por Peteneras por sus treinta años de carrera. «Si hubiésemos sabido que nos premiarían tanto, nos hubiésemos retirado antes», espetó Castañeda con la estatuilla entre las manos. «Tuvimos la fortuna de vivir unos conciertos de despedida en nuestra ciudad maravillosos. Ahora estamos encantados de recibir este premio en nuestra feria», concluyó con una ovación.

Alguna que otra hora antes –las cosas de la feria van despacio, como las de palacio–, Antonio Arias purulaba por la caseta con una gran satisfacción. Siempre con una cerveza en la mano como marca la tradición feriante, el artista de Lagartija Nick disfrutó de su premio Fundación Enrique Morente. Se lo entregó Aurora Carbonell, presidenta del ente y mujer del cantaor. «Es un orgullo estar aquí con esta gran familia, que nos enseña a disfrutar del arte y la cultura», aseveró Arias.

«De ella aprendí la importancia de tener presentes a nuestros maestros y referentes, así como a disfrutar de la música a través de los lazos que nos unen con nuestros seres queridos. ¡Viva la Fundación Enrique Morente!», levantó a toda la caseta, que se fundió en un gran aplauso también ante José Carlos Fernández y Jorge García, el presidente durante catorce años y el gran ideólogo de Por Peteneras, respectivamente. El premio homónimo de la caseta recayó en sus figuras por su labor y sus apropiadas visiones del 2009.

Albaicín

En más de tres lustros de vida, Por Peteneras disfrutó de grandes noches en el ferial de Almanjáyar. Caña Real, Siempre Así, José Manuel Soto... Grandes artistas del panorama nacional y de las ferias andaluzas que dieron lo mejor de sí en el Corpus cuando les tocó. Los Morente no fueron menos, con una entrada estelar que rompió los cuellos de media caseta. Estrella en primer lugar, una de las voces más características del flamenco, vestidos entera de lunares. Aurora y Kiki tras ella, con el Albaicín por bandera y corazón. El jamón y las jarras de rebujito y cerveza aderezaron la estampa, con la familia bailando y disfrutando como nunca en cuanto los primeros golpes hicieron resonar el cajón al compás de un teclado más latinos que el propio Juan Luis Guerra. Eran los amigos y banda de Kiki, los encargados de iniciar el broche a una noche inolvidable. El pequeño de los Morente se hizo de rogar, pero subió al tablao para terminar de revoluciones el Corpus de Granada. Por un momento en toda la semana, la feria se trasladó de la zona Norte a Plaza Larga.

«Buenas noches, Granada. ¡Qué de caras conocidas y gente bonita! Quiero dar las gracias por parte de nuestra familia por poder estar aquí esta noche. Yo me considero un 'petenero' más. Aquí me he criado. Y ahora, con ganas de darlo todo con mi Monti, los niños de Almería... Tienen un arte que no se puede aguantar», dedicó el artista principal de la noche antes de arrancarse por tanguillos. Las palmas del ferial acompañaron. Luego, turno para bulerías o alegrías. Todo un recital. No lo busquen en otras ferias. Aunque era de noche, aunque era de noche...