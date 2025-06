Homenaje a 'El Niño de Ogíjares' en la exhibición de enganches en el recinto ferial

No había visto nunca la jubilación de un caballo, y éste es muy especial, sobre todo para su dueño. Les hablo de Zafiro, un precioso ... pericón, y de Antonio Hernández, conocido como 'El Niño de Ogíjares'. Hay una historia y una relación que los une, llena de amor y lealtad.

Los vi en la puerta de la caseta La Albariza, que volvió a llenar de color el recinto ferial con su exhibición de enganches: dieciséis coches de caballos e incontables jinetes se dieron cita para aplaudir a Antonio y a Zafiro, que sorprendió a todos con un saludo muy especial como pueden ver en las fotos.

Organizaban el acto el presidente de la caseta, Pedro Carmona, y el del Club de Enganches Sierra Nevada, Fran Maruenda –también la coordinadora, Nuria Onorato–, encargados de que todo saliera perfecto. Fran me explicó el valor de la tralla calesera que se entregó al homenajeado: una vara de junco decorada con patilla y mango de cuero. «Es una herramienta de comunicación», me dijo. «Sirve para tocar, no para pegar».

Esta tralla, típica de Andalucía, llegó hasta el castillo de Windsor. Allí la conoció el mismísimo Felipe de Edimburgo, quien –según me contó Fran–quedó encantado. Fue Juan Robles, «mi maestro», quien la llevó hasta las cuadras del emblemático lugar.

Todo esto me lo relataba en el interior de la caseta –que se estaba más fresquito– donde saludé a Antonio Granados, delegado del Gobierno Andaluz, y a su mujer, Lupe, socios de La Albariza, como otros buenos amigos: Christian Carbonne –le pedí que saludara a su madre, María– e Isabel; Juan Carlos Hernández, de Geotécnica del Sur, y Mariel; Javier Fernández, de IMGAS, con Silvia; y Raúl Martín, del Santander Banca Privada –con Elena–, que me confesó –gracias– ser seguidor fiel de esta Mirilla.

Y estaba, aunque no sea socio, pero sí buen amigo, el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, junto a Yolanda. En otras mesas vi al responsable de Renta 4, Carlos Bocanegra, junto a su familia; y a Luis, hijo del siempre recordado Luis López Rejón; y charlé con la concejala de Fiestas, Carolina Amate, con el presidente de los caseteros, Claudio Rodríguez, con el responsable del parque Sierra Nevada, Fran Muñoz, y con muchas más caras conocidas que, a pesar del calor, no dudaron en disfrutar del último día de feria.

Parece que fue ayer cuando todo comenzaba, que no fue con la iluminación, porque antes de eso hay muchísimos preparativos Y, en uno de ellos, hubo una bonita anécdota, cuando la alcaldesa, Marifran Carazo, vio a unos críos cuyos padres se preparaban para currar en estos días, y los invitó a participar en la tradicional prueba del alumbrado. Y lo pasaron en grande, con la cuenta atrás y, sobre todo, dándole al botón. Son nuestro futuro.