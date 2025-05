Ya están disponibles entradas con descuento para el XXV Concurso Exhibición de Enganches de tradición

Domingo, 25 de mayo 2025, 11:16 Compartir

El domingo 15 de junio, a las 19:30 horas, la Plaza de Toros de Granada se convertirá en el escenario de una de las tradiciones más esperadas del Corpus: la XXV Exhibición de Enganches Ciudad de Granada. Este evento, impulsado con gran ilusión por la presidenta del Granada Club de Enganches, Lola Enríquez Salmerón, dará inicio oficialmente a la programación taurina de la feria.

La exhibición no solo promete ser un deleite visual, sino que también tendrá un propósito solidario. Los fondos recaudados a través de la venta de entradas serán destinados íntegramente a la asociación Down Granada, presidida por Francisco Hidalgo. De este modo, los asistentes no solo disfrutarán de un espectáculo único, sino que también contribuirán a una noble causa, apoyando a la comunidad con discapacidad intelectual.

En esta vigésimo quinta edición, los asistentes podrán disfrutar de una diversidad de carruajes tradicionales fabricados antes de 1945, provenientes de toda Andalucía. Entre las modalidades que se presentarán destacan la Limonera, Tronco, Tresillo, Cuartas, Media Potencia, Pony y Enganche Mular. Esta variedad garantiza un espectáculo rico en colorido y tradición, donde la elegancia de los carruajes se sumará al arte de la doma y la conducción de caballos.

La exhibición es reconocida como un concurso de enganches de tradición, lo que significa que se mostrarán coches de caballos antiguos, muchos de ellos restaurados con esmero, tirados por magníficos ejemplares equinos. Durante el espectáculo, los asistentes tendrán la oportunidad de ver enganches representativos y espectaculares, que luego pasearán por el Real de la Feria, en un desfile que seguramente dejará huella en todos los presentes.

Para aquellos interesados en asistir, la entrada general ya está disponible a través de Oferplan Granada de Ideal, donde los usuarios pueden adquirir localidades a un precio exclusivo. No te pierdas la oportunidad de vivir una tarde mágica en la Plaza de Toros de Granada, donde tradición y altruismo se darán la mano en un evento que celebra lo mejor de nuestra cultura y nuestros valores humanos.

