Un Corpus de Granada con arepas y vallenato en lugar de sevillanas y rebujito

Sudamérica está presente en el Corpus de Granada. Más allá de farolillos, sevillanas o rebujito, también encuentran su espacio las arepas, el vallenato o el ... asado en la feria de Almanjáyar. La caseta Las Américas supone el único rincón de todo el recinto especializado en música y gastronomía latina, un lugar que introduce al público colombiano, argentino o boliviano en las tradiciones granadinas.

«Era 2009 y vine a la feria de Granada por primera vez. Me encantó el ambiente, pero no había nada para sudamericanos. Se me ocurrió que podría estar bien montar una caseta latina que ayudase a integrar a inmigrantes en la ciudad. Pedí los permisos al Ayuntamiento y ya llevamos quince años», explica Jorge López, responsable de Las Américas.

Colombiano de nacimiento, pasó 25 años en la capital antes de mudarse a Londres. A pesar de la distancia, siempre vuelve al ferial. «Aquí tengo familia. En Granada nacieron mis cuatro hijos, que han vivido la feria desde pequeños. Se trata de una fiesta familiar, como nuestra caseta. Acogemos a todo el mundo, también a españoles, que ya nos van conociendo más y vienen a cenar con nosotros», apunta.

Su carta no es la típica de la feria, lo que convierte a Las Américas en un lugar peculiar. «Tenemos arepas, que son muy típicas de Colombia y Venezuela. También tenemos carne asada al estilo argentino, aunque el parrillero es uruguayo. Servimos salchipapas, bebemos aguardiente antioqueño... Y en cuanto a música, salsa, vallenato, reggaeton... Montamos buenas fiestas», afirma señalando a su nueva 'incorporación'.

El cantante Camilo Serrano, especializado en música popular colombiana y con miles de seguidores en redes sociales, viajó desde su país hasta el Corpus para ofrecer su concierto más especial. «Es la primera vez que actúo fuera de Colombia y la verdad es que no pudo salir mejor. Granada me recibió muy bien en su feria. Allá también tenemos, pero no con columpios tan 'chéveres'», informa el artista. Su voz entretiene a los granadinos de adopción, algunos ya muy asentados en la ciudad gracias en parte a la caseta de Jorge. «Somos una familia de Corpus», sentencia el responsable.