Corpus chico: horarios e itinerarios de las procesiones organizadas por parroquias y hermandades

Álvaro de la Torre Araus Granada Sábado, 21 de junio 2025, 00:57

Este domingo se celebrarán diversas procesiones en la ciudad con motivo de la Solemnidad del Santísimo Corpus Christi, una festividad que reúne a comunidades parroquiales y cofradías en un acto de fe y devoción. Todas las iglesias, parroquias y templos de la Archidiócesis se sumarán a esta fiesta del Cuerpo del Señor en la Solemnidad el domingo 22 de junio, con sus celebraciones eucarísticas y procesiones con el Señor Sacramentado. Destaca la participación activa de la Catedral, varias parroquias y hermandades locales. Todos estos actos, cultos y manifestaciones de fe externas son, popularmente conocidas, como «Corpus chico».

Estas festividades no solo son una oportunidad para rendir homenaje al Santísimo Sacramento, sino que también fortalecen los lazos comunitarios, convocando a las familias y feligreses a unirse en celebración y reflexión espiritual. La Solemnidad del Corpus Christi y su Octava constituye, sin duda, un hito significativo en el calendario litúrgico granadino, donde la devoción y la tradición se entrelazan para crear un ambiente de profunda reverencia y unidad.

Procesión de la Octava del Corpus

El domingo día 22, junto con toda la Iglesia universal, comenzando la Solemne Misa Estacional a las 19:00 horas en la Catedral y procesión con el Santísimo Sacramento por el centro de la ciudad. El itinerario previsto incluye el Sagrario en la Plaza Alonso Cano, así como varias calles del centro histórico que ofrecerán un marco impresionante para la celebración. Itinerario: Sagrario (Plaza Alonso Cano) - C/ Marqués de Gerona - C/ Mesones - Plaza Trinidad (zona peatonal) - C/ Alhóndiga - C/ Jáudenes - C/ Marqués de Gerona - Sagrario (Plaza Alonso Cano).

Desde este viernes hasta el 26 de junio, se celebrará la Octava del Corpus en la Catedral, que comenzará con la exposición del Santísimo Sacramento y el rezo del Santo Rosario a las 19:30 horas. A continuación, a las 20 horas, la celebración de la Eucaristía y, después, la procesión claustral del Santísimo Sacramento, por el interior de la catedral.

Archicofradía de Nuestra Señora de Consolación y Correa de San Agustín

Uno de los eventos centrales será organizado por la Archicofradía de Nuestra Señora de Consolación y Correa de San Agustín, perteneciente a la parroquia de Santo Tomás de Villanueva. Este año, la celebración marcará también el cierre del curso pastoral, por lo que todos los grupos parroquiales están invitados a unirse a esta manifestación de fe pública. La Eucaristía comenzará a las 10 de la mañana, seguida de una procesión que dará inicio a las 11:15 horas. El recorrido contemplará las calles del Barrio de La Rosaleda, donde se espera que los niños que han recibido su Primera Comunión participen vistiendo sus trajes ceremoniales, sumando un toque especial a la festividad.

Corpus Chico del Realejo

Asimismo, en la parroquia de San Cecilio se realizará la conocida procesión del «Corpus Chico del Realejo». Después de la Santa Misa que comenzará a las 10 de la mañana, la procesión seguirá un itinerario que abarca la plaza Cristo de los Favores, plaza San Cecilio, y otras calles emblemáticas del barrio, como la cuesta San Cecilio y la calle Santiago. Este evento es otro ejemplo claro de la comunidad unida en torno a la celebración del Santísimo Sacramento. tinerario: plaza Cristo de los Favores, plaza San Cecilio, cuesta San Cecilio, Campo del Príncipe, lateral derecho calle Cocheras, cuesta del Realejo, plaza del Realejo, calle Santiago, calle Ponce de León, calle Molinos, Huete, lateral Hospital Militar, cuesta de San Cecilio, plaza San Cecilio y plaza Cristo de los Favores.

Corpus Chico de la Abadía del Sacromonte

Este domingo 22 de junio se celebrará en la Abadía del Sacromonte el Corpus chico con los siguientes actos: en el día de esta Solemnidad, a las 12:00 horas, tendrá lugar la Eucaristía y procesión claustral con el Santísimo Sacramento

Hermandad de los Ferroviarios

Por otro lado, la hermandad de los Ferroviarios también ha convocado a sus hermanos y devotos a participar en la Solemne Eucaristía en honor al Santísimo Sacramento del Altar, que se llevará a cabo en la Parroquia de San Agustín a las 19:00 horas. Tras la misa, se realizará una procesión que recorrerá las principales calles de la feligresía, brindando a los asistentes una experiencia de comunión y espiritualidad.

Inmaculado Corazón

La parroquia del Espíritu Santo organizará su propia procesión gracias al Inmaculado Corazón, que tendrá lugar entre las 11:00 y las 13:00 horas. El itinerario comenzará en la iglesia, pasando por la plaza María Angustias Giménez y atravesando varias calles del barrio. Itinerario: Iglesia Espíritu Santo, (puerta lateral) plaza María Angustias Giménez, c/ Padre Claret, c/ Gobernador Pedro Tembury, c/ Pedro Machuca - Residencia de Mayores Claret.

Parroquia de Santa María Micaela

De igual manera, la parroquia Santa María Micaela celebrará su procesión de 10:00 a 11:30 horas, siguiendo un recorrido que incluye las calles Sagrada Familia, Transportes y Veleta, entre otras. Itinerario: C/ Sagrada Familia (iglesia, sentido descendente) - C/ Transportes - C/ Veleta - C/ Guadix - C/ Arzobispo Guerrero - C/ Sagrada Familia (iglesia, sentido descendente)

Parroquia de San Ildefonso

También se llevará a cabo la procesión de la parroquia San Ildefonso, programada entre las 11:15 y las 14:00 horas. Esta procesión tiene un recorrido más extenso, abarcando desde la Puerta de San Ildefonso hasta la Avenida del Hospicio, pasando por diversos puntos clave del barrio. Es ya tradición que el acompañamiento musical sea de la Banda de la Asociación Musical San Isidro de Armilla. Itinerario: Puerta de San Ildefonso - Plaza de San Ildefonso - Acera de San Ildefonso - Real de Cartuja (por la calzada) - Parra Alta de Cartuja (1º tramo) - Nueva de Cartuja - Agua de Cartuja (2º tramo) - Placeta de la Cruz - Parra Alta de Cartuja (2º tramo) - Ancha de Capuchinos - Divina Pastora (hasta puerta jardín Triunfo junto monumento a Fray Leopoldo) - en línea recta a monumento a la Inmaculada - Avenida del Hospicio (tramo Hospital Real) - Acera de San Ildefonso (desde Casa Cobos por parque infantil y boulevard) - Plaza de San Ildefonso - Puerta de San Ildefonso.

Parroquia del Corpus Christi y la Cofradía del Trabajo

Además, la parroquia del Corpus Christi y la Cofradía del Trabajo organizará su procesión que comenzará a las 10:00 horas, siguiendo un itinerario que incluye importantes avenidas y plazas de la ciudad, lo que facilitará la participación de un gran número de fieles. Itinerario: Polinario, Av. Dílar, Concha Espina, Av Cádiz, Ecuador, Pza de las Palomas, Chile, Av Dílar, Poeta Gracián, Asturias, Garellano, Navarra, a su templo

Corpus Chico de la Alhambra

El próximo 29 de junio, la celebración del Corpus Chico de la Alhambra organizado por la cofradía de Santa María de la Alhambra contará con una misa a las 10:00 horas, seguida de una procesión que pasará por lugares icónicos como la real de la Alhambra y el parador de San Francisco, acompañados por la Banda de Música Illora de Granada. Itinerario: salida de la Iglesia, Cañones, Puerta del Vino, algibe, puerta del vino, cañones, real de la Alhambra, parador de San Francisco, a su Iglesia

Cofradía de la Sagrada Lanzada

El domingo, 29 de junio, la Cofradía de la Sagrada Lanzada de la parroquia de los Dolores organiza procesión, que contará con el acompañamiento musical de la Banda de CC y TT de Jesús Despojado. El itinerario programado será el siguiente: Avda. Fernando de los Ríos (10:00 horas), Avda. Barcelona, Avda. Cádiz, la Avda. Don Bosco, Grabador David Roberts, Compositor Luis Mejías, Escultor López Azaústre y Avda. Fernando de los Ríos (12:00 horas).

