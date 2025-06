Un conocido influencer granadino comparte una guía con las mejores casetas del Corpus: «La mejor música de toda la feria»

S. P. Domingo, 15 de junio 2025, 00:28 Compartir

El Corpus está a la vuelta de la esquina y este año habrá 67 casetas de las que poder disfrutar del baile y la comida en el recinto ferial del Almanjáyar. Para aquellos que vienen de fuera pueden surgir dudas en cuanto adónde ir. Por ello, el influencer granadino Sergio López, más conocido como Niño Safaera (@sergiolp__), ha compartido en sus redes sociales una guía con las que considera la mejores casetas de la Feria de Granada.

Las casetas que recomienda el granadino se encuentran al final de la calle Zambra y la Caña. «Tocateja es una básica, suele ir gente de más de 22 años, es bastante grande, pero no es muy barata», señala el influencer. Enfrente está Carmela –continúa– que es más barata y la frecuentan jóvenes de entre 18 y 20 años.

«La Malafollá es un espectáculo, es grande, se está fresquito, la música a mí me encanta y la gente es muy agradable», manifiesta en el vídeo. Esta caseta está pensada para gente de unos 30 o 40 años, pero advierte: «Si no vas a las ocho de la tarde, no entras, porque siempre hay mucha cola». Aquí aconseja probar las jarras de Bulanico.

Pasamos a la calle Caña y aquí destaca D'Jaleo, «con la mejor música de toda la feria»; Fabiola, la más pija, en caso de que quieras ir en traje; y La Cayetana, también con un ambiente pijo, grande, con buena música y gente muy agradable. Además da otra dos opciones por si se quiere cambiar de caseta: D'Canela y La Mona, en calle Maimones, donde lo más popular son los rebujitos de sabores.