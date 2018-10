EN EL MES DE LAS AVES Las últimas gangas Ganga ortega se acerca a su bebedero / FRANCISCO C. PARODY Las tímidas ganga ortega lanzan un S.O.S. para sobrevivir. Especies de zonas áridas se convierten en víctimas directas de usos insostenibles en las áreas rurales MERCHE S. CALLE y JUAN ENRIQUE GÓMEZ Sábado, 13 octubre 2018, 16:38

En un fértil valle de la comarca de Baza, las paredes ruinosas de un viejo cortijo abandonado desde hace unas décadas, cuentan la historia de la simbiosis del hombre con la naturaleza, de la comunión entre los cultivos tradicionales, el ganado y la fauna salvaje. Cuentan la historia de cernícalos primilla, de aguiluchos cenizo que anidan entre las gavillas del cereal, de pájaros trigueros, de coloristas carracas, de avutardas y gangas ortegas, un ave especializada en zonas semidesérticas que ha tenido que buscar otros parajes para saciar la sed, ya que el antiguo arroyo se quedó sin agua tras las extracciones del acuífero para los nuevos cultivos. Francisco Contreras Parody, celador forestal de Sierra Nevada y un naturalista comprometido con la recuperación de las aves esteparias, cuenta la historia de la vida natural en esa vieja cortijada, recuerda a las elegantes gangas ortega (Pterocles orientalis).«De aspecto rechoncho, de vientre oscuro y plumaje dorado, caían del cielo como centellas y una vez en tierra permanecían inmóviles, mirando con precaución a todos lados, sabiéndose muy vulnerables. Una vez recobrada la confianza, se dirigían al arroyo para beber apresuradamente y casi con el último trago de agua en el pico, arrancaban en vuelo vertical para desaparecer en el horizonte. Algunas de ellas se iban a los campos de barbecho, donde encontraban los granos de los que se alimentaban. Otras, sin embargo, se dirigían a sus nidos. La madre naturaleza diseño a estas aves de manera que las plumas de su pecho son capaces de absorber y retener una gran cantidad de agua para llevarla a sus polluelos». Es parte de la historia de un campesino apodado 'El bicho' que Contreras Parody recoge en un relato corto en el que describe la vida en las áreas esteparias, un ecosistema que desaparece en favor del abandono rural y la reconversión de la agricultura tradicional en enormes extensiones de cultivos intensivos.

Ganga ortega en pleno vuelo / F. C. PARODY Clase: AvesOrden Pteroclidiformes; fFamilia PteroclidaeNombre científico: Pterocles orientalisNombre común: Ganga ortega Es una de las aves esteparias más amenazadas de extinción a causa de las modificaciones de la agricultura y el desarrollo masivo de cultivos intensivos. Es muy difícil de observar debido a que su plumaje les permite una gran mimetización con el suelo de zonas áridas. Es posible observarla cuando acude a sus bebederos tradicionales. Hay otra especie de ganga que habita en la mitad occidental de la península, la ganga ibérica o ganga común, Pterocles alchata.

En el mes de octubre, cuando se celebra el Día Mundial de las Aves, las últimas gangas ortega lanzan un S.O.S, para evitar su extinción en la totalidad del sureste ibérico. Esperan que los pueblos y sus gentes, las administraciones, sean conscientes de que la transformación radical, no sostenible, del territorio, conlleva la desaparición de una gran cantidad de especies de fauna y flora, lo que genera una grave alteración de los ecosistemas y de los beneficios que ofrecen al hombre. Si no hay aves los insectos se convierten en plagas; no hay dispersión de semillas de plantas; no hay alimento para otras especies… y así hasta el hombre que pierde gran parte de su paisaje y su historia.

El último censo de ganga ortega, realizado en el año 2017 por parte de la Junta de Andalucía, muestra un descenso, en relación con el censo de 2010, de un 17% en las poblaciones de esta especie, que se distribuye sobre todo, en zonas áridas de las provincias de Granada, Jaén, Almería, Sevilla y Málaga. Aunque en la zona norte de Granada el descenso ha sido menor, los territorios de Almería y Jaén son los que muestran una mayor caída de las poblaciones, debido a la alteración de sus hábitats originales. En la actualidad el censo de ganga ortega se limita a poco más de 650 individuos, lo que no garantíza la supervivencia de la especie.

Más avutardas

Las gangas pueden correr la misma suerte que las avutardas, la mayor de las aves esteparias europeas, extinta en las provincias de Granada, Almería y Málaga, y que sobrevive en poblaciones mínimas, en zonas reducidas de Jaén y limítrofes con Córdoba. En el caso de las avutardas, hay un hilo de esperanza, ya que los últimos censos indican un pequeño crecimiento de las poblaciones. Esta especie, como las gangas y la mayoría de las aves esteparias están catalogadas por la legislación española y andaluza como amenazadas de extinción, pero a pesar de ello las administraciones no declaran espacios protegidos las zonas donde aún sobreviven.