Capra pyrenaica, reserva mundial

Kingdom: Animalia / Phylum: Chordata / Clase Mammalia / Orden Artiodactyla / Familia Bovidae

Capra pyrenaica hispanica

Cabra montesa, cabra / Southeastern Spanish Ibex

Bóvido caprínido, de patas cortas con marcado dimorfismo sexual, los machos pueden llegar a pesar hasta 70 Kgr y las hembras unos 30 Kgr. Pelaje de color canelo- cervuno en verano y ante- sucio en invierno.

Cuernas de crecimiento anual puede alcanzar los 100 cm de longitud en los machos, siendo gruesas, nudosas y curvadas en forma de lira, mientras que en las hembras son cilindricos y de no mas de 25 cm.

Hábitat: Viven fundamentalmente en substratos rocosos desde el bosque mediterraneo hasta los canchales en las cumbres de Sierra Nevada hasta los 3.400 metros, e incluso en zonas de cultivos.

Población: Especie endemica de la Península Ibérica, con una mayor presencia en Andalucía, con nucleos estables en Jaén, Almería, Granada, Málaga, Córdoba y Cádiz. En total se han contado unos 32.000 ejemplares, y mas de la mitad estan en Sierra Nevada.

Animales gregarios, forman rebaños. Los dos sexos viven separados la mayor parte del año, con piaras de machos jerarquizados. En la época de celo, entre finales de otoño y principios de invierno, se forman grupos mixtos y de diferentes edades.. En la época del parto las hembras se aislan y paren solo una cria o dos a lo sumo. Las crias permanecen ocultas e inmóviles hasta casi los dos meses y son dependientes de la madre hasta los seis meses. En verano se desplazan hacia las cumbres en busca de prados frescos y en otoño vuelven a bajar huyendo del frio y la escasez de comida.

Su dieta es muy variada y son muy adaptables, comen frutos y hojas de quercíneas, brotes de enebros o zarzas, gramíneas etc...

Amenazas: Las poblaciones actuales proceden de un reducido número de individuos, ya que en los años 50 y 60 sew redujeron las poblaciones drasticamente, por lo tanto han sufrido una gran pérdida de patrimonio genético, deriva genética y vulnerabilidad ante ciertas enfermedades.

Categoria de amenaza: Andalucía, «Vulnerable» a la extinción

España: Rara

Cabras montesas en el centro de control del Parque Nacional de Sierra Nevada / J. E. GÓMEZ

Reportaje Territorio de 'montesas'

23.800 viven libres en los espacios naturales de Granada, donde habitan más de la mitad de las que hay en toda España

Cada día se hacen más osadas y se acercan sin temor a las proximidades de los núcleos urbanos. La Capra pyrenaica hispanica, conocida por todos por el nombre de cabra montés, se ha convertido en una seña de identidad de las sierras granadinas. Los censos realizados por la Junta de Andalucía indican que la población actual estimada (no se puede conocer con exactitud al tratarse de animales que viven en libertad), es de aproximadamente 23.800 ejemplares, que en su mayoría viven en el territorio del Espacio Natural de Sierra Nevada, donde según los trabajos de seguimiento que se realizan periódicamente, la población supera la cifra de 17.600 individuos.

Los responsables del Parque Nacional de Sierra Nevada, confirman que en este territorio «se encuentra la población mundial más importante de este ungulado. Además, es la más polimórfica (variabilidad genética) de todas las existentes en Andalucía». Los expertos han encontrado que hay un total de 10 halotipos, variedades, de los que siete son exclusivos de la sierra, lo que aporta un plus de importancia en cuanto a la biodiversidad que se encuentra en el macizo montañoso granadino, en el que se incluye todo el territorio que forma los parques natural y nacional, como la Alpujarra (también la almeriense) y el Marquesado.

Según los censos, algo más de 3.200 ejemplares viven en las sierras de Tejeda y la Almijara; otros 2.935 están en las de Baza y Filabres, y el resto en Sierra Nevada. Una cifras en las que no están de acuerdo en la Asociación Proyecto Sierra de Baza, que indica que no se debe mezclar la población bastetana con la de Filabres, y que en su sierra no hay más de 400 ejemplares. Consideran que el hecho de haber «inflado las cifras» puede ser una excusa para la organización de futuras cacerías de control de población.

La presencia de las cabras montesas en la provincia de Granada se ha convertido en habitual en todas las altitudes posibles, desde la playa hasta la cumbre del Mulhacén. Cualquiera que salga a pasear por los espacios naturales se las encuentra sin problemas, sobre todo en el inicio de la primavera y en el verano. Al final del invierno se les ve en grupos formados por hembras y ejemplares jóvenes, que nacieron el año anterior. En los primeros meses del verano se verán chotos recién nacidos (los partos suelen ser en el mes de mayo), y en noviembre y diciembre se les puede ver con machos monteses que ya buscan el momento de aparearse.