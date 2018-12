FAUNA El cangrejo ibérico recupera sus hábitats Cangrejo ibérico juvenil listo para ser reintroducido en cauces de media montaña / J. E. GÓMEZ ESPECIES SINGULARES Desplazados por la expansión del cangrejo americano, la especie ibérica, Austropotamobius pallipes, logra recuperar sus hábitats ancestrales en Andalucía gracias a programas de reintroducción MERCHE S. CALLE y JUAN ENRIQUE GÓMEZ Martes, 25 diciembre 2018, 16:52

Austropotamobius pallipes Kingdom: Animalia/ Phylum: Arthropoda /Subphylum Crustacea Clase Malacostraca /Orden Decapoda Superfamilia Astacoidea/ Familia Astacidae Austropotamobius pallipes Cangrejo de río autóctono, Cangrejo ibérico White footed cryfish

Desde que a medidados del siglo XX se produjo la reintroducción del cangrejo americano con fines comerciales, el cangrejo de río ibérico, el llamado cagrejo autóctono, fue desplazado de sus hábitats tradicionales, e incluso en algunos casos, se provocó su extinción de determinadas zonas de la península Ibérica.

Tras una serie de estudios llevados a cabo a nivel nacional y en diferentes comunidades autónomas, el cangrejo autóctono volvía a tener posibilidades de recuperación gracias a programas de cría en cautividad y suelta en cauces de media montaña, controlados y no contamidos.

En Andalucía el programa de cría se lleva a cabo en el Centro de la Ermita, situado en el Parque Natural de la Sierra de Huétor. En 2013 se produjo la primera suelta de 500 juveniles que comenzaron a recuperar cauces de diferentes zonas de toda la comunidad autonoma.

«Hay que devolver el equilibrio a nuestros ríos» Borja Nebot, Director del Programa de Conservación del Cangrejo de Río

Para que el sistema tenga éxito, «debemos soltar miles de cangrejos, en lugar de un centenar, con lo que conseguiremos recuperar la especie no solo en pequeños reductos de los ríos andaluces, sino en muchos kilómetros de cauces», afirma Borja Nebot, responsable del centro de la Ermita y director de Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Granada.

En el centro de cría, los cangrejos hembra tienen ahora sus puestas de huevos preparadas para ser depositadas y nazcan centenares de cangrejillos. Las hembras se encuentran en estanques acondicionados para ello al aire libre. En el interior del centro, en cubas especialmente diseñadas, los pequeños cangrejillos crecen hasta que llega el momento de ser llevados a los ríos. El trabajo es minucioso. Tienen que estar en condiciones especiales de tranquilidad, temperatura y calidad de las aguas. Pero una vez que han crecido están listos para sumarse a los ejércitos de la reconquista.

Borja Nebot, indica que «en las reintroducciones que hemos hecho, el 70% de los ejemplares se han adaptado y reproducido, lo que significa que pueden mantenerse y crecer por sí mismos. Ese es el éxito».

Esta especie exige aguas muy limpias, no contaminadas, por lo que quedan pocos enclaves con estas características. Haber ubicado el centro de cría junto al arroyo de Pradonegro, en el Parque Natural de la Sierra de Huétor de Granada, es porque esas aguas sí cumplen con los requisitos. Recuerdan los especialistas, que el cangrejo de río hace de basurero de los ríos, se dedican a limpiar los cauces de todo tipo de residuos, pero tienen que ser naturales, no procedentes de la contaminación humana o agrícola. «Necesitan aguas calizas, muy limpias y no contaminadas», dice Borja Nebot, que pone sobre la mesa que la Sierra de Huétor fue un centro de producción de cangrejo autóctono, «e incluso muchas de las traslocaciones de ejemplares que hemos realizado procedían de estos cauces».

El objetivo final de los criadores es «si se consigue recuperar las poblaciones y se estabiliza la presencia de la especie, llegar al punto de poder permitir la pesca, aunque estamos hablando a muchos años vista, más por una cuestión tradicional que por su valor económico o cultural».

Cangrejo ibérico adulto / J. E. GÓMEZ

La tarea de reconquistar los ecosistemas que un día fueron hábitat del cangrejo de río autóctono (Austropotamobius pallipes) es importantísima de cara a la regeneración de una especie en peligro de extinción, «pero también para lograr devolver el equilibrio a nuestros ríos, dotarles de lo que se ha eliminado por diversas causas», dice el director del Programa de Conservación del Cangrejo de Río Autóctono, que considera que más allá de las cadenas tróficas, que uno se alimenta de otro, la fauna y flora realizan otras muchas funciones, y en el caso de este cangrejo, su labor es la de mantener limpios los fondos, los cauces, y ayudar así, a la pervivencia de otras muchas especies, tanto de invertebrados como de vertebrados.