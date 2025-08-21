Las zonas de Andalucía donde puede llover para jueves, viernes y sábado Las temperaturas comenzarán a subir este jueves hasta volver a acercarse a los 40 grados, aunque seguirán siendo más suaves que durante la ola de calor

Alberto Flores Granada Jueves, 21 de agosto 2025, 11:23

Una masa de aire más fresca asociada a una DANA que se encuentra cerca de Francia traerá a la Península Ibérica nuevas lluvias y tormentas. Una situación que desde este jueves también afectará a algunos puntos de Andalucía con chubascos aislados y que irá acompañada de una recuperación paulatina de las temperaturas, que volverán a acercarse poco a poco a los 40 grados durante los próximos días.

Desde hoy las lluvias serán intensas en el norte y este del país, así como en Baleares. En Andalucía será una jornada bastante soleada desde por la mañana, con cielos soleados y temperaturas suaves con mínimas en torno a los 18 grados y máximas alrededor de los 33.

Sin embargo, a partir de las 14:00 horas aumentará la nubosidad en el extremo oriental de la comunidad autónoma con posibilidad de que se den chubascos ocasionales por la tarde, que podrían ir acompañados de tormentas. Eso sí, tal y como muestra el modelo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias solo afectarían al norte de la provincia de Almería y remitirían a la noche.

Recuperación térmica y más chubascos

El viernes las temperaturas seguirán subiendo en prácticamente toda Andalucía. Se llegarán a los 37 grados en Córdoba, a los 36 en Sevilla y a los 35 en Granada, mientras que las mínimas quedarán en torno a los 20 grados en toda la región. Y a partir de mediodía podrían darse chubascos aislados acompañados de tormentas en el extremo oriental, esta vez afectando no solo a la provincia de Almería, sino también a la de Granada.

El tiempo del sábado será bastante parecido al del viernes. No habrá grandes cambios en las temperaturas más allá de una ligera subida de las mínimas. Y podrían volver a repetirse los chubascos tormentosos en las sierras orientales. Por otra parte, el domingo las temperaturas volverán a bajar y será un día de mayor inestabilidad, con cielos cubiertos de nubes en prácticamente toda Andalucía.