Zoido: «No estoy para incordiar ni para molestar» EFE El exministro del Interior aseguró que se ve «colaborando con Juanma Moreno -presidente del PP andaluz-en aquello que él me encomiende» y reiteró que no volverá a «los lugares en los que he ocupado responsabilidades» IDEAL SEVILLA Martes, 24 julio 2018, 01:56

El exministro del Interior Juan Ignacio Zoido dijo ayer, en relación a la posibilidad de ocupar puestos de responsabilidad en su partido, que no está «para incordiar ni para molestar» y añadió que no se ve «en la política regional de primera línea». En una entrevista en Canal Sur Radio, Zoido, que ha apoyado a Dolores de Cospedal primero y luego a Pablo Casado en el congreso del PP, aseguró que se ve «colaborando con Juanma Moreno -presidente del PP andaluz-en aquello que él me encomiende» y reiteró que no volverá a «los lugares en los que he ocupado responsabilidades», en alusión al Ayuntamiento de Sevilla o el Parlamento.

Decisiones

«Hay determinadas decisiones que uno, por coherencia política y la forma de ser que tiene cada uno, están encima de la mesa, y quien me conoce bien sabe que no puedo faltar a mi palabra», dijo y recordó que «hubo un momento en que me nombraron presidente del PP andaluz siendo alcalde, y dije que era provisional porque me debía a Sevilla, y así lo hice». Zoido señaló que el partido va a salir reforzado del congreso que ha ganado Pablo Casado y en cuanto si se vuelve al «modelo» de José María Aznar ha dicho que «será el modelo de Pablo Casado, que surge de un debate interno marcado por la libertad y la coherencia».

Entiende Zoido que «era necesario que entrara otra generación, junto con los que puede aportar experiencia, con el fin de que podamos gobernar España por el bien de la sociedad española». Sobre la relación entre Casado y el presidente del PP andaluz, que mostró su apoyo en las primarias a Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que «lo importante es que ya han tenido el primer contacto, y le ha dicho que tiene su apoyo». También insistió en cerrar filas con Moreno para las andaluzas.