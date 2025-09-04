Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vuelven las lluvias a Andalucía: Aemet habla de precipitaciones para el fin de semana

El calor seguirá siendo protagonista con temperaturas de entre 35 y 38 grados

E. P.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:51

Llegan a la península lluvias, tormentas y altas temperaturas que obligan a activar este jueves los avisos en cuatro provincias, con máximas de 38ºC, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las provincias con avisos por precipitaciones y tormentas son Girona, Tarragona, y Castellón, con valores máximos de 20 litros por metro cuadrado. Por otra parte, los avisos por altas temperaturas estarán en Valencia, donde habrá temperaturas máximas de 38ºC.

La AEMET prevé para este jueves circulación atlántica en la Península, con el tránsito de frentes atlánticos de oeste a este y con nubosidad de evolución dispersa en el tercio norte.

De esta forma, se esperan precipitaciones en casi todo el extremo norte, que serán más abundantes y con tormenta en el norte de Galicia y Pirineo occidental, sin descartar que sean localmente fuertes de madrugada en el Pirineo Navarro.

Por la tarde-noche se prevén chubascos y tormentas dispersos en el cuadrante nordeste, que serán más probables en Cataluña y norte de Aragón y de la Comunidad Valenciana y localmente fuertes en el Pirineo y la Ibérica orientales.

En Andalucía no se esperan lluvias ni este jueves ni el viernes, pero el sábado podría cambiar la situación.

Para el viernes Aemet habla de cielos nubosos de nubes altas, tendiendo a abrirse claros al final del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso en la vertiente mediterránea, en ascenso en Sierra Morena y en el interior oriental, con pocos cambios en el resto.

El sábado se presenta con cielos con intervalos nubosos de nubes altas, tendiendo a nubosos de oeste a este durante la tarde y sin descartar que se produzcan precipitaciones débiles en las sierras orientales que afectarán principalmente a la provincia de Granada. También la Aemet señala que habrá polvo en suspensión en el tercio oriental. T

En cuanto a las temperaturas máximas, pueden rozar los 40 grados en Córdoba y quedarse en 38 en Granada o Jaén y 37 en Sevilla. En cuanto a las mínimas, oscilarán entre los 18 y los 22 grados.

