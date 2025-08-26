Vuelta al cole en Andalucía 2025-26: fechas clave, vacaciones y precio por alumno El curso escolar comenzará el próximo mes de septiembre en todas las provincias andaluzas y se prolongará hasta el 19 de junio de 2026, que será cuando finalicen las clases

Alberto Flores Granada Martes, 26 de agosto 2025, 10:45 Comenta Compartir

El mes de agosto está cada vez más cerca de su fin y septiembre, así como la vuelta al cole, aguardan ya a la vuelta de la esquina. En tan solo unas pocas semanas millares de estudiantes andaluces volverán a las aulas para comenzar de forma oficial el curso 2025-2026. Algunos lo harán el día 10 de dicho mes, mientras que otros regresarán un poco más tarde.

Y para hacerlo todo más sencillo de cara al regreso a las aulas, desde IDEAL hemos recopilado las fechas clave del inicio del curso en Andalucía, los días en los que tendrán lugar las vacaciones y el gasto medio estimado por alumno de cara al nuevo curso.

Fechas clave de la vuelta al cole

En lo relativo al inicio de curso, en Andalucía cada provincia cuenta con su propio calendario escolar. Sin embargo, en prácticamente todos los casos el nuevo curso escolar comenzará el 10 de septiembre. Al menos será así para los alumnos de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial. En el caso de ESO, Bachillerato y Formación Profesional la vuelta a las aulas será más tarde, el 15 de septiembre. Los alumnos que comenzarán más tarde serán los de Enseñanzas de Idiomas (Escuelas Oficiales de Idiomas) y Enseñanzas Artísticas Superiores, que no volverán a las clases hasta el 22 de septiembre.

Vacaciones en el curso 25-26

En cuanto a las vacaciones, las principales del calendario escolar andaluz serán las de Navidad y Semana Santa. Los alumnos de Andalucía no tendrán clases por el periodo navideño, que tendrá lugar del 22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026. Y sucederá lo mismo en Semana Santa, que en 2026 se prolongará del 30 de marzo al 6 de abril.

Además, no serán lectivos los días 31 de octubre de 2025, de noviembre de 2025, 27 de febrero de 2026 (Día de la Comunidad Educativa), y 4 de mayo de 2026. El 16 y 17 de febrero serán los días de Carnaval y el fin de curso tendrá lugar el 19 de junio.

¿Cuánto costará la vuelta al cole este curso en Andalucía?

Además de las fechas clave para el inicio del curso, así como las relativas a las vacaciones y el fin del periodo lectivo, otro aspecto que interesa a los padres tiene que ver con el precio medio por alumno que tendrán que pagar este año. En este sentido, tal y como informan a ideal desde el comparador financiero Banqmi, el coste por estudiante sube en todo el país un 1,59% de cara al próximo curso.

Un incremento que afectará principalmente a libros de texto y uniformes y que propiciará que en Andalucía el coste de la vuelta al cole para el curso 2025-2026 roce los 440 euros. «La subida de este año refleja varios factores: el incremento de precios de los libros, la renovación de materiales y la adopción de nuevos formatos educativos como los libros digitales o licencias mixtas», explica Antonio Gallardo, experto financiero de Banqmi, que señala que todo esto afectará «de manera más notable» a familias con hijos en Infantil y Primaria.

Según Gallardo, el incremento del precio por alumno se debe principalmente a que «cada vez se necesitan más materiales en asignaturas no troncales». Y para evitar que septiembre suponga un golpe a la economía familiar, el experto recomienda «anticiparse y repartir el gasto a lo largo del año».